Иммигрантка из Украины убита в ресторане Розвилла

Опознаны жертва и подозреваемый в стрельбе в Розвилле. В понедельник днем, 21 июня, произошла стрельба в ресторане House of Oliver на бульваре Дуглас, в результате которой смертельные ранения получила работница ресторана. Стрельба произошла около 3:20 p.m. внутри помещения.

Полицейское управление Розвилля получило сообщение о стрельбе в 3:20 p.m., по их данным, это не была массовая стрельба. Офицеры задержали стрелка менее чем через два часа после происшествия. Роб Бакер, представитель полицейского управления Розвилла сказал: “Это крайне необычное явление здесь, в Розвилле. Это невероятно дерзкая стрельба посреди дня.”

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в офисе шерифа округа Плейсер погибшая женщина идентифицирована как 51-летняя Вита (Виталина) Джога (Vita Joga). Согласно информации, опыбликованной в социальных сетях, Вита – родом из Донецкой области. Подозреваемый в убийстве был идентифицирован как 48-летний Джонни Джордан, в настоящее время он помещен в тюрьму Саут-Плэйсер (South Placer Jail).

По некоторым данным, Джонни Джордан – бывший жених Виты. Он убил ее несмотря на запретительный судебный приказ. Вчера он должен был предстать перед судом по этому запретительному судебному приказу, но так и не явился.

Владелец ресторана Мэтью Оливер во вторник в прямом эфире на Facebook рассказал о Вите. Он сказал, что ресторан будет сотрудничать с ее семьей в сборе средств.

Ресторан также опубликовал на Facebook, что он будет закрыт во вторник и что он опубликует, когда он снова откроется.