Как кандитаты в Сенат США борются с рассовой несправедливостью в Калифорнии

Форум кандидатов в Сенат США: Барбара Ли, Кэти Портер и Адам Шифф.

Гонка за место покойной сенатора Дайанны Файнштейн в Сенате США накаляется: за этот пост борются 27 кандидатов, которые рассказали как их платформы поддерживают калифорнийцев, наиболее уязвимых к ненависти, включая антииммигрантские настроения, жилищный кризис в контексте «красной линии» (отказ в кредите или страховке кому-либо, потому что он живет в районе, который считается плохим, прим. “Славянский Сакраменто”), здравоохранения и проблему гражданских прав.

8 февраля Ethnic Media Services и California Black Media совместно провели форум кандидатов, на котором три основных претендента на место ответили на вопросы журналистов.

Барбара Ли

Барбара Ли (D-12) представляет Окленд и большую часть северного округа Аламеда с 1998 года, заявила, что многие из проблем, с которыми сталкиваются калифорнийцы, являются частью ее жизненного опыта.

“В течение долгого времени я получала государственную помощь, талоны на питание и программу Medi-Cal, воспитывая двух маленьких мальчиков как мать-одиночка, ранее пережившая домашнее насилие. Я основала общественный центр психического здоровья и более 11 лет была владельцем бизнеса с тысячами сотрудников,” — сказала она, добавив, что баллотируется в Сенат, потому что знает, “что нужно, чтобы помочь людям выбраться из бедности и перейти в средний класс, вырастить средний класс, создать бизнес, решить проблему психического здоровья.”

“Я боец, и я буду стоять на своем,” – сказала Барбара Ли, говоря о своем опыте работы законодателем в Конгрессе.

Например, когда Джордж Буш был президентом, она одна голосовала против разрешения на выдачу карт-бланша, которое подготовило почву для «вечных войн». Она возглавила усилия по созданию системы здравоохранения с единым плательщиком в Калифорнии посредством переговоров по Закону о доступном медицинском обслуживании, а также по борьбе с эпидемией СПИДа через Глобальный фонд, который спас 25 миллионов жизней. Эти усилия распространяются и на ее нынешнюю платформу.

Барбара Ли поддерживает программу Medicare для всех, в том числе для иммигрантов и проголосовал бы за любой закон, обеспечивающий свободную и открытую прессу в США. Она отстаивает Закон об олигархах, облагающий налогом чрезвычайные богатства; и поддержала поддержку Украины администрацией Байдена во время войны.

Барбара Ли подчеркнула, что она как единственный цветной человек, участвующий в выборах, будет защищать непропорционально уязвимые цветные сообщества посредством климатической справедливости. Она также подчеркнула необходимость представительства как приграничных штатов, так и черных и коричневых среди законодателей, продвигающих иммиграционные законопроекты, такие как соглашение о границе, заблокированное Республиканской партией.

Адам Шифф

Представитель США Адам Шифф (штат Калифорния, D-30) представлял различные части округа Лос-Анджелес с 2001 года, согласился с критикой Барбары Ли по поводу соглашения о границе, добавив, что иностранная помощь никогда “никогда не должна связана с положением о границе, потому что это означало, что у президента могут быть вымогательства в отношении финансирования помощи посредством несвязанной с этим внутренней политики.

Адам Шифф выступает за комплексный подход к иммиграции, который включает в себя путь к гражданству и облегчение для получателей DACA и обладателей временного защищенного статуса».

“Я баллотируюсь в Конгресс, потому что хочу бороться за то, чтобы экономика работала на благо всех и защищала нашу демократию и нашу планету,” — сказал он, упомянув о своей поддержке пилотного проекта всеобщего базового дохода для американцев, получающих Madicaid.

Другие его усилия на этом фронте включали формирование двухпартийной и двухпалатной фракции Конгресса по вопросам свободы прессы; федеральное преследование нефтяных компаний, занимающихся контрабандой отходов; продвижение программы Medicare для всех и принятие законодательства, чтобы сделать расово справедливое здравоохранение гражданским правом; борьба с ненавистью в Интернете против цветных сообществ; продвижение законопроекта об отмене иммунитета НРА от ответственности; и борьба за более чем удвоение налоговой льготы на детей.

Адам Шифф в качестве председателя диверсифицировал комитет Палаты представителей по разведке и требовал отчетов о ходе диверсификации от других агентств, таких как ЦРУ и АНБ.

“Многообразие — это не только моральное и этическое обязательство, оно полезно для обеспечения безопасности страны. Вы не сможете иметь всеобъемлющую, разнообразную разведку по всему миру, если ваши люди не будут похожи на остальной мир,” — объяснил он. “Если у меня будет возможность повлиять на назначения, я собираюсь поднять цветных людей на ответственные должности и позаботиться о том, чтобы наши сотрудники отражали Америку.”

“Поскольку одной из самых серьезных угроз, с которыми мы сталкиваемся, являются продолжающиеся десятилетиями усилия по лишению избирательных прав людей, особенно цветных, моим главным приоритетом в Сенате США будет покончить с флибустьером и передать право голоса,” — добавил Адам Шифф.

Кэти Портер

Кэти Портер (штат Калифорния, D-47) представляла различные части округа Ориндж с 2019 года, сказала, что самой большой проблемой, с которой сталкивается Калифорния, является стоимость жилья.

“Я хочу убедиться, что федеральное правительство инвестирует в доступное жилье, домовладения и устранение вреда расистской политики «красных линий». Мой план «Жилище для всех» сосредоточит Вашингтон на расходах номер один для калифорнийских семей, чтобы каждый калифорнийец мог позволить себе безопасное, устойчивое к изменению климата жилье,” – заявила Кэти Портер.

“Одна из важнейших функций Конгресса — надзор,” — продолжила она, объясняя, почему баллотируется. “Речь идет не только о произнесении речей, речь идет о том, чтобы заставить влиятельных людей признать правду.”

На этом фронте Кэти Портер убедила трамповского директора Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сделать тестирование на COVID бесплатным для всех американцев, независимо от наличия страховки или иммиграционного статуса; заставила Тима Слоана уйти в отставку с поста генерального директора Wells Fargo, выступив против его “постоянной готовности обманывать американцев”; и заставила Bank of America поднять минимальную заработную плату до 20 долларов в час.

По ее словам, этот надзор распространяется и на изменение климата, которое обходится налогоплательщикам примерно в 145 миллиардов долларов в результате стихийных бедствий, связанных с климатом.

Кэти Портер сказала, что она привлекла виновников загрязнения к ответственности благодаря своей работе в Комитете по природным ресурсам Палаты представителей и успешному продвижению законов, повышающих ставки для тех, кто бурит и арендует государственные земли.

“Мы должны не только решать проблему изменения климата, но и неравенства в отношении здоровья, которое мы в результате развития индустрии ископаемого топлива. Я большой сторонник программы Medicare для всех, в том числе и для иммигрантов без документов,” – сказала она.

“Законопроект не отвечает нашим реальным потребностям в законной, упорядоченной и гуманной иммиграционной системе. Иммигранты являются невероятным источником силы для этой страны. У нас не может быть экономики, которая нам нужна, если у нас нет иммиграционной системы, которая признает их ценность посредством защиты убежища и путей получения гражданства, особенно для получателей DACA и TPS,” – продолжила бона, говоря о спорах о границе.

“Я никогда не продавалась,” — заявила Кэти Портер. “Я единственный избранный чиновник в этой гонке, который никогда не брал деньги корпоративных компаний или федеральных лоббистов, потому что это коррумпирует решения.”

Она сказала, что намерена следовать своему плану «Встряхнуть Сенат», включая отмену флибустьеров (Флибустьер — это тактика, используемая в Сенате США, чтобы задержать или заблокировать голосование по какой-либо мере, предотвращая завершение дебатов по ней, “Славянский Сакраменто”), расширение избирательных прав и запрет на торговлю акциями в Конгрессе, чтобы бороться с коррупцией в Вашингтоне, чтобы дать молодым избирателям то, что они давно заслужили, — доверие к нашему правительству.

“Нет сомнений в том, что наш следующий сенатор должен стать защитником цветных сообществ,” — добавила она. “Прямо сейчас в Сенате обсуждения контролируются сверхбогатыми донорами. Избранные лидеры слишком много говорят о том, как помочь корпоративной Америке стать еще богаче, и недостаточно о том, как помочь всем нам свести концы с концами.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.