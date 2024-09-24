42-летний Евгений Викторович Губанов был задержан полицией по ряду серьезных обвинений, включая уход от полиции, движение по встречной полосе, опасное вождение, нападение с применением смертельно опасного оружия, владение украденным транспортным средством, сопротивление аресту, а также по двум ордерам: один из округа Станислаус за угон автомобиля, другой из округа Сакраменто за хранение поддельных предметов.

Об этом «Славянскому Сакраменто» удалось узнать в тюрьме округа Плейсер.

Издание Santa Monica Press в 2016 г. сообщало о ситуации с неким Евгением Викторовичем Губановым, с которым произошел следующий инцидент в округе Санта-Моника: прибывшие на место происшествия медики пожарной службы обнаружили в машине мужчину без сознания. Прибывшие полицейские обнаружили на водительском сиденье стеклянную трубку, используемую для курения метамфетамина. Медики, опасаясь, что мужчина мог получить отравление угарным газом, вызвали полицию. Им удалось разбудить мужчину и попросить его выйти из машины для осмотра. Позже мужчина, опознанный как Евгений Губанов, признался, что курил метамфетамин ранее в тот же день.

Также было выявлено, что на автомобиле, в котором находился Губанов, были установлены два разных номерных знака. Один из них, предположительно, был взят с автомобиля, зарегистрированного в округе Моно.

Тогда вышеуказанный Губанов был арестован по обвинению в хранении наркотиков и нарушении правил дорожного движения. Суд установил залог в размере $20 000.

«Славянскому Сакраменто» не удалось подтвердить, что в обоих случаях речь идет об одном и том же человеке.