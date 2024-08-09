Правозащитники назвали «гигантским» срок, запрошенный для гражданки США и России Ксении Карелиной, которую власти РФ обвиняют в госизмене. Ее бойфренд призвал Госдепартамент присвоить Карелиной статус неправомерно задержанной.

Партнер Ксении Карелиной – Крис Ван Херден – сделал заявление на фоне того, что прокуратура в Екатеринбурге запросила для его девушки, гражданки США и России, 15 лет лишения свободы по делу о госизмене. Ее обвиняют в финансовой поддержке ВСУ.

Причиной стал ее перевод на сумму $51,80 фонду в поддержку Украины (Razom for Ukraine) с американского банковского счета, сообщал ранее правозащитный проект «‎Первый отдел»‎. По данным Свердловского областного суда, Карелина признала вину. Вынесение приговора ожидается 15 августа.

«В 2022 году она, будучи американской гражданкой, проживающей в США, сделала пожертвование в размере 51 доллара 80 центов некоммерческой организации в Соединенных Штатах. Ее судили по закону, принятому в 2023 году, через год после ее пожертвования», – говорится в заявлении Криса Ван Хердена.

Комментируя запрошенный прокурором срок для Карелиной, ван Херден сказал, что «‎этого нельзя допустить».



«Мы должны сделать все возможное, чтобы вернуть Ксению домой уже сейчас. Госдепартаменту необходимо сейчас же объявить Ксению неправомерно задержанной», – подчеркнул он.

Статус «‎неправомерно задержанного» позволяет властям США начать предпринимать меры для освобождения американских граждан в других странах.

Крис ван Херден утверждает, что в Госдепартаменте родным Ксении сказали, что «шансов на освобождение заключенных нет до тех пор, пока русские не узнают исход президентских выборов в США». Бойфренд Карелиной раскритиковал предоставленную ему информацию: «Нам сказали, что нет никакой возможности включить Ксению [в список обмена] до результатов ее судебного процесса. Они ошибались и в этом? Сейчас, если честно, мне кажется, что Госдепартамент даже не пытался включить Ксению в список на обмен».

Официальных комментариев от Госдепартамента пока не поступало, ранее представитель ведомства Мэттью Миллер заявлял 20 июня, что Госдепартамент пытается предоставить помощь гражданам США и призвал американцев не посещать Россию не под каким предлогом.

Карелина, которая до последнего времени проживала в Лос-Анджелесе, прилетела в России навестить родных, сообщали американские СМИ.

В январе в Екатеринбурге ее арестовали на 14 суток за «мелкое хулиганство». В прессе сообщалось, что она якобы ругалась матом в общественном месте, хотя сама Карелина это отрицала. До того, как истек срок ее ареста, ее вменили в вину новую статью – «госизмену». До сих пор непонятно, как правоохранителям стало известно о пожертвовании с американской карты.

«Судя по всему в момент пересечения границы России она или показала им [ФСБ] телефон, или они его смогли взломать», – говорит глава «Первого отдела» Дмитрий Заир-Бек.