Правозащитники назвали «гигантским» срок, запрошенный для гражданки США и России Ксении Карелиной, которую власти РФ обвиняют в госизмене. Ее бойфренд призвал Госдепартамент присвоить Карелиной статус неправомерно задержанной.
Партнер Ксении Карелиной – Крис Ван Херден – сделал заявление на фоне того, что прокуратура в Екатеринбурге запросила для его девушки, гражданки США и России, 15 лет лишения свободы по делу о госизмене. Ее обвиняют в финансовой поддержке ВСУ.
Причиной стал ее перевод на сумму $51,80 фонду в поддержку Украины (Razom for Ukraine) с американского банковского счета, сообщал ранее правозащитный проект «Первый отдел». По данным Свердловского областного суда, Карелина признала вину. Вынесение приговора ожидается 15 августа.
«В 2022 году она, будучи американской гражданкой, проживающей в США, сделала пожертвование в размере 51 доллара 80 центов некоммерческой организации в Соединенных Штатах. Ее судили по закону, принятому в 2023 году, через год после ее пожертвования», – говорится в заявлении Криса Ван Хердена.
Комментируя запрошенный прокурором срок для Карелиной, ван Херден сказал, что «этого нельзя допустить».
«Мы должны сделать все возможное, чтобы вернуть Ксению домой уже сейчас. Госдепартаменту необходимо сейчас же объявить Ксению неправомерно задержанной», – подчеркнул он.
Статус «неправомерно задержанного» позволяет властям США начать предпринимать меры для освобождения американских граждан в других странах.
Крис ван Херден утверждает, что в Госдепартаменте родным Ксении сказали, что «шансов на освобождение заключенных нет до тех пор, пока русские не узнают исход президентских выборов в США». Бойфренд Карелиной раскритиковал предоставленную ему информацию: «Нам сказали, что нет никакой возможности включить Ксению [в список обмена] до результатов ее судебного процесса. Они ошибались и в этом? Сейчас, если честно, мне кажется, что Госдепартамент даже не пытался включить Ксению в список на обмен».
Официальных комментариев от Госдепартамента пока не поступало, ранее представитель ведомства Мэттью Миллер заявлял 20 июня, что Госдепартамент пытается предоставить помощь гражданам США и призвал американцев не посещать Россию не под каким предлогом.
Карелина, которая до последнего времени проживала в Лос-Анджелесе, прилетела в России навестить родных, сообщали американские СМИ.
В январе в Екатеринбурге ее арестовали на 14 суток за «мелкое хулиганство». В прессе сообщалось, что она якобы ругалась матом в общественном месте, хотя сама Карелина это отрицала. До того, как истек срок ее ареста, ее вменили в вину новую статью – «госизмену». До сих пор непонятно, как правоохранителям стало известно о пожертвовании с американской карты.
«Судя по всему в момент пересечения границы России она или показала им [ФСБ] телефон, или они его смогли взломать», – говорит глава «Первого отдела» Дмитрий Заир-Бек.