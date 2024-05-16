Русскоязычная психотерапевт еврейского агентства социальных услуг Лос-Анджелеса помогает иммигрантам с постсоветского пространства.

Жителям округа Лос-Анджелес в Калифорнии предлагается возможность воспользоваться услугами ведущего еврейского агентства социальных услуг Jewish Family Service LA, в котором команда профессионалов поддерживает людей, переживающих тревогу, депрессию, изменения и неопределенность в своей жизни. Помощь можно получить в офисах всего округа или на дому посредством телемедицины.

Среди социальных работников JFSLA есть и русскоязычные профессионалы. С одной из них, лицензированным терапевтом по вопросам брака и семьи Катериной Рынденковой, удалось пообщаться корреспонденту “Cлавянского Сакраменто” Виталию Атаеву-Трошину. В агентстве Катерина работает уже 2 года, она получила степень магистра искусств в области клинической психологии в Антиохийском университете Лос-Анджелеса. Вместе с ней на встрече была ее клиентка Юлия, которая продолжает пользоваться услугами в одном из центров и почти полностью смогла преодолеть свои депрессии. Пару лет назад Юлия бежала в Калифорнию из Украины и смогла найти решение своих проблем благодаря русскоязычному работнику в JFSLA.

Несмотря на то, что психотерапевт сама когда-то уехала из России, у девушек не возникло разногласий относительно ситуации вокруг неспровоцированной войны в Украине. Юле было важно узнать ярко выраженную антивоенную позицию Кати и это придало ей большей уверенности в том, что им удастся добиться успехов.

Юлия выглядит потрясающей и жизнерадостной женщиной, несмотря на пережитое в родном городе Запорожье. За два дня до войны у нее обнаружили онкологическое заболевание, и ей отказали в операции из-за военных действий, которые шли в тот момент в 30 километрах от ее дома. От чувства беспомощности и страха потерять жизнь, украинка приняла для себя сложное решение поехать в чужую страну. Сначала Юля улетела в Испанию, но потом узнала о том, что в США начали принимать соотечественников по программе Гуманитарного пароля (Uniting for Ukraine). Она долго не задумывалась и вылетела в мексиканский приграничный город Тихуана для перехода на территорию США.

Длительные переезды тяжело отложились на состоянии беженки. В новой стране единственной опорой для Юлии оказалась родная дочь, которая на тот момент уже проживала в Калифорнии. Поначалу Юля заливалась слезами и была напугана трудностями, которые свалились на ее плечи. Конечно, она переживала за ситуацию на родине, которая продолжает страдать от военной агрессии со стороны России – в Украине у Юли остались дом с мужем и домашние животные.

Но ее жизнь резко изменилась, как только она попала на прием к Екатерине из Jewish Family Service LA. Правда, ей пришлось ждать встречи около 4 месяцев из-за загруженности русскоязычного специалиста. Все это время она сидела на антидепрессантах и справлялась с тяжелой болезнью. Ей удалось прооперироваться в одном из лучших многопрофильных научно-исследовательских академических медицинских центров мира в Седарс-Cинай, расположенном в Лос-Анджелесе.

Юля отметила, что была готова работать с переводчиком, но это не всегда применимо при подобных разговорах. Да и, по ее словам, важно было найти контакт на родном языке, ей было необходимо, чтобы человек выражался понятными для нее фразами и выражениями.

Придя к Катерине на прием, у нее сразу возникло чувство понимания и расположенности. Специалист смогла докопаться до истины психологических проблем, которые засели в Юле с юного возраста. Как выяснилось, мозг украинки блокировал часть ее памяти – несколько лет из ее прошлой жизни, которые являлись самыми травмирующими.

Несмотря на то, что беженка приехала к родной дочери, помочь матери справиться с эмоциями она не смогла. У Юлии все стало нормализоваться во время долгожданных терапевтических встреч с Екатериной.

Юля рассказала, как однажды она застряла в пробке по дороге в офис к психотерапевту и расстроилась из-за того, что может пропустить встречу. Когда Юля позвонила в агентство и сообщила о заторах на дорогах, ей предложили воспользоваться услугой с помощью видеосвязи. Самое важное, что у Екатерины в кабинете установлены специальные шумозащитные устройства, которые защищают от какой-либо утечки информации, терапия сугубо конфиденциальна.

Во время беседы психотерапевт Катерина отметила, что не всегда готова браться за всех клиентов, т.к. есть и такие, кто не готов бороться со своими внутренними убеждениями и установками. Редко, но некоторые клиенты абсолютно не готовы к терапии, в основном они хотят изменить своих близких, но не себя. Они видят проблемы в других или приходят просто «посудачить о жизни» без углубления в подсознание и в свои эмоции. Таким клиентам терапия не показана.

Русскоязычный специалист отметила, что к ней обращается много людей за профессиональной помощью из России и Украины, у которых много травм особенно из-за последних событий. Но бывают и такие клиенты, которые путают физическое здоровье с застоявшимися эмоциональными отклонениями. Катерина подчеркнула, что важно осознанно приходить на прием к психотерапевту с желанием работать над собой.

В беседе и Юля, и Катерина согласились, что желающим избавиться от эмоциональных проблем стоит вспомнить о жизни, которая быстро проходит, перестать жить прошлым, а видеть настоящее вокруг себя, относиться позитивно к самой себе, к нахождению себя в солнечном Калифорнии.

Jewish Family Service LA помогает бороться с чувством грусти, депрессии, подавленности, раздражительности и даже злости на окружающих. Специалисты центра готовы помочь своим клиентам избавиться от тревоги, паники или чрезмерные беспокойства по какому-либо поводу.

Услуги JFS доступны обладателям медицинских страховок Medi-Cal или Medi Care, и оказываются на английском, испанском, русском и других языках. Более подробную информацию можно получить у самих специалистов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship