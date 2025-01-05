Звездный стилист Роберт Минасян о красоте, сексе и украинских звездах, работающих в России во время войны.

В середине декабря 2024 года мы записали эксклюзивное и даже провокационное интервью со звездным стилистом Робертом Минасяном в одном из самых гламурных городов Калифорнии — Беверли-Хиллз. Мы поговорили о том, как дела с красотой обстоят в постсоветском, европейском и американском шоу-бизнесе, Роберт рассказал интересные факты о работе с некоторыми звездами, а также поделился взглядами на жизнь и карьеру в бьюти-индустрии.

Роберт Минасян — визажист родом из Армении, родился в Ереване в 1974 году. В 90-е годы прошлого века его семья переехала в Германию, где во Франкфурте он учился в школе косметологии для кино и сцены. Во время учебы он проходил стажировку в Esteé Lauder и был частью команды стилистов медиакомпании RTL. После окончания в 2002 году он начал работать в качестве фрилансера для MTV, Pro 7, Model Agency Supermodels by V. Kern в Висбадене, Bloomberg, а также продолжил работу с Esteé Lauder, MAC.

В середине нулевых он принял решение переехать в Москву. Именно в России Минасян смог раскрыть свой потенциал стилиста-визажиста и приобрести известность в мире шоу-бизнеса: он работал на Первом канале и сотрудничал с известными российскими звездами, такими как Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Дима Билан, Сергей Минаев и многими другими, а также с артистами оперы и театра.

После нескольких лет работы в Москве Минасян в 2012 году вернулся в Германию, где продолжил работать с крупными звездами, включая телеведущую Верону Пут и музыкальную группу «Tokio Hotel». В этом же году он был приглашен в США для участия в церемониях вручения премии «Оскар». Позже Роберт переехал в Лос-Анджелес, где продолжил сотрудничать с такими звездами, как Ева Лонгория, Дженнифер Гэрис и другие.

Минасян свободно владеет четырьмя языками: армянским, русским, немецким и английским. Он продолжает заниматься любимым делом и утверждает, что будет работать, пока позволяют силы.

В интервью Минасян делится своими секретами сохранения молодости и привлекательности, раскрывая, как ему удается оставаться популярным среди мужской аудитории – он не стесняется открыто обсуждать свою интимную жизнь. Также он подробно рассказал о важных аспектах, которые помогают ему оставаться успешным и востребованным в своей профессии.

Следя за ситуацией на международной арене, Минасян искренне критикует некоторых актеров и звезд из Украины, которые покинули свою страну и продолжили карьеру в российском шоу-бизнесе. Он считает, что пока Россия ведет войну против соседнего государства, такие действия со стороны украинцев можно расценивать как предательские.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship