Госдепартамент: США не будут посылать своих солдат на войну в Украине

Во вторник, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявление президента Франции о потенциальном участии войск НАТО в боях в Украине, представитель Госдепартамента ответил отрицательно, пишет «Голоса Америки».

Соединенные Штаты не будут отправлять своих солдат воевать в Украине. Об этом во вторник заявил Мэтт Миллер, официальный представитель Госдепартамента. Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявление президента Франции о потенциальном участии войск НАТО в боях в Украине, Миллер ответил отрицательно.

«Президент Байден ясно дал понять… что он не отправит американских солдат воевать в Украину… Ситуация сейчас крайне серьезная. Мы видели, что украинские передовые силы не имеют достаточно боеприпасов, чтобы отразить российскую агрессию. Они все еще отважно сражаются. Они мужественно продолжают борьбу. У них все еще есть бронетехника, оружие и боеприпасы, которыми они могут пользоваться, но теперь им приходится их экономить, поскольку Конгресс не принял решение [об их финансировании], – заявил Миллер. – Поэтому мы ожидаем, что на протяжении этого года украинские войска будут продолжать отважно сражаться и будут добиваться успехов, как это было недавно на Черном море. Но для них это будет гораздо труднее, если у них не будет доступа к боеприпасам, которые им… необходимы, поэтому… президент (Байден) продолжает призывать Конгресс действовать».

Миллер предположил, «что, если бы Палата представителей провела прямое голосование по вопросу о помощи Украине, оно было бы принято. Поэтому мы снова призываем Конгресс выполнить свой долг, провести это голосование и предоставить необходимую помощь украинской армии».

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, союзник Дональда Трампа, отказался поставить на голосование законопроект о дополнительном финансировании, в котором Байден просил о новой помощи Украине.



Белый дом усилил давление на Джонсона в последние недели, когда Украина отмечала вторую годовщину российского вторжения.