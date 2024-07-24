Недавно в одной русскоязычной Facebook-группе Канады я увидел пост, который привлек мое внимание. Это был крик о помощи россиянина, который искал возможность быстрого возвращения на родину: “Помогите найти правильного человека, который сможет помочь с быстрым возвращением в Россию”.

Дмитрий Савушкин (имя и фамилия изменены по просьбе автора поста) согласился поделиться своей историей с читателями “Славянского Сакраменто” и разъяснить свое желание вернуться в страну, откуда он бежал в 2019 году из-за опасения быть убитым властями.

Дмитрий утверждает, что в родном Екатеринбурге у него было все в порядке: он стабильно работал, занимал приличную должность, но решился уехать с подачи украинской жены.

Его суженая знала английский, мечтала жить в стране кленового листа, несмотря на то, что логичнее было бы поехать в Калифорнию, поскольку в Сакраменто у девушки живут близкие родственники.

Теперь россиянин очень жалеет, что уехал из Екатеринбурга, так как на тот момент у него не было даже образования, которое могло бы пригодиться в новой стране. Спустя несколько месяцев проживания в Торонто жена вызвала полицию на него. Она сообщила правоохранителям, что Дмитрий якобы угрожал ей расправой. После этого канадский суд запретил супругам находиться вместе и потребовал соблюдать дистанцию.

Перед приездом в далекую страну пара подготовила все документы для получения статуса беженцев, поэтому у них были все основания получить защиту властей второй по площади страны мира.

Иммигрант из Екатеринбурга утверждает, что его жена нашла любовника и ушла от него. У ухажера был добротный дом в аренде, бизнес и хороший автомобиль, купленный в рассрочку. По мнению Дмитрия, именно это больше всего интересовало его жену, а не их любовь, семья и желание строить новую жизнь в Канаде.

Перед приездом в далекую страну пара подготовила все документы для получения статуса беженцев, поэтому у них были все основания получить защиту властей второй по площади страны мира.

Дмитрий поясняет, что первое время в Канаде далось нелегко: им с супругой приходилось жить чуть ли не на улице, иногда приходилось ночевать в шелтерах для бездомных. C собой из России они взяли чуть больше $10 000, которые быстро разошлись на всякие мелочи в первые недели после прилета в Торонто.

Ссора между ними произошла как раз в одном из приютов, расположенном напротив знаменитой торонтовской телевизионной башни Си-Эн Тауэр. Именно там супруги виделись последний раз. Дмитрий утверждает, что по приезду в Канаду им обещали предоставить отдельное жилье, но в итоге они оказались в учреждении временного пребывания, в которое селят как в казарме – целыми группами.

Дмитрий искал работу с первых дней пребывания в новой стране и часто ходил по собеседованиям, поскольку он сразу получил разрешение на работу. Сегодня он живет в достойных условиях, у него хорошая машина 2024 года выпуска – для этого он трудится одновременно в трех местах. При этом россиянин сам себе говорит, что в Канаде нет самого главного – семьи. Все его близкие остались в России. Да и, по мнению Дмитрия, в западной стране отсутствуют так называемые духовные ценности, чего не скажешь про его родину.

В местных женщинах парень разочаровался и даже не пытается знакомиться с теми, кто приехал из стран постсоветского пространства. Иммигранту кажется, что люди здесь какие-то черствые; они могут улыбаться, но часто это совершенно неискренне. Такое мнение у Дмитрия сложилось относительно всей страны – он успел побывать во всех провинциях.

Канада перестала его устраивать и интересовать как место для жизни. После всего пережитого ему напросился вопрос: “Ну а что ты здесь делаешь? Может, пора вернуться на родину или поехать куда-то еще?”

На что Дмитрий сам себе отвечает, что в 2023 году суд выиграл и после этого подал все необходимые документы в местные иммиграционные органы. Ему пришло письмо с просьбой ожидать будущих уведомлений от властей. Вот и не выдерживает парень и рвется обратно на родину, несмотря на недавние преследования со стороны российских властей.

Он вспоминает, что переезд в Канаду был вынужденным, ведь тогда он спасал свою семью: вместе с женой они строили планы обзавестись детьми, а в настоящее время ему спасать некого, да и родные начали умирать во время его отсутствия.

Дмитрий с трепетом вспоминает мать и сестру, которых давно не видел. Также его мучает совесть за то, что совсем юные соотечественники воюют против Украины, а он, мол, молодой и здоровый, отсиживается на заморской территории. Именно поэтому Дмитрий уже успел записаться на август 2024 года в Генеральное консульство Российской Федерации в Торонто. Он требует от властей своей страны вернуть его домой. И если те попросят сразу пойти на фронт, парень утверждает, что согласится, не раздумывая. У него дед воевал, почему бы и ему не проявить себя ради Родины?

Выходец из Екатеринбурга не беспокоится за документы для проживания в Канаде, которые он может потерять в случае своего спешного выезда. Дмитрий утверждает, что в Торонто ему дается все легко. Но, правда, попытка завести новые отношения с другой украинкой не увенчались успехом, хотя в тот момент он ей очень помог: девушка только приехала со своей дочерью из Украины в Канаду. В настоящий момент она наотрез отказывается пускать своего помощника на порог.

Еще российский иммигрант сетует на общение с людьми, использующих иностранные языки, – ему не нравится все время говорить на английском. Несмотря на то, что в крупнейшем канадском городе живет огромное количество русскоязычных, Савушкину так и не удалось найти хороших знакомых и друзей.

Он настраивает себя на то, что по возвращении на родину с головой уйдет в бизнес – у него уже есть проект, который он мечтает воплотить в жизнь, если не призовут на службу. Подробности своего плана Дмитрий не стал раскрывать, но пообещал похвастаться успехами, как только достигнет определенных высот в новом деле. Он утверждает, что все эти 5 лет проживания в новой стране он не терял времени даром и изучал бизнесы, которые мало представлены в РФ. Савушкин даже считает, что его идеи могут принести миллиарды рублей, только нужно развиваться в нужном направлении.

Его не страшат даже санкции, которые действуют в отношении многих россиян и российских компаний. Он готов отправиться на фронт по первому зову российского руководства. Это желание подпитывают его собеседники, воюющие на Украине. Они утверждают, что они якобы видели украинцев с наколками с изображением Адольфа Гитлера и свастикой.

Дмитрий совершенно четко уверен в своих намерениях и вспоминает деда, который был родом из Украины. Он утверждает, что ничего против украинцев не имеет, но делает акцент на том, что есть какой-то скрытый смысл в гибели соотечественников на войне в Украине.

Савушкин стал задумываться о возвращении на Урал еще с 2022 года, как только начал обращать внимание на растущую преступность и криминал в новой стране проживания, о которых он узнает из местных новостей, и это угнетает его.

Дмитрий настроен решительно: вскоре он вернется на родину и лишится возможности жить и работать в стране, которая однажды предоставила ему защиту, бесплатный кров и возможность начать жизнь с чистого листа.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship