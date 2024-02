В городах США пройдут мероприятия в память Алексея Навального

16 февраля в Калифорнии и США пройдут акции памяти Алексея Навального

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в колонии особого режима в поселке Харп за полярным кругом, в которой отбывал 19-летний срок. Об этом сообщило управление ФСИН РФ. Политик «почувствовал себя плохо» и врачи скорой помощи пытались оказать ему помощь, были “проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», – ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Президент Владимир Путин не стал комментировать смерть Навального, он всегда отказывался называть его по фамилии, а западные политики обвинили Путина в его гибели.

Президент США Джо Байден уже заявил, что ответственность за смерть Алексея Навального лежит на Путине.

В частности, Владимир Зеленский так прокомментировал новость о смерти заключенного политика: “ Только стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, убит Путиным, как и тысяч других замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, только бы он сохранил свои позиции. Именно поэтому не должен сохранить ничего. Путно все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное.”

После появления новости о смерти Навального люди по всей России и во всех странах мира стали проводить акции памяти погибшего политика. Большинство из них пройдут сегодня, 16 февраля, в городах США. Их организаторами выступают беженцы, поддерживающие политику Алексея Навального.

Любой желающий может присоединиться к одной из акций по всей Калифорнии или в других штатах.

Редакция “Славянский Сакраменто” обладает следующими адресами, где пройдут акции памяти погибшего политика:

Вашингтон:

Seattle, WA

Space Needle (400 Broad St)

6:00 PM

Висконсин:

Oshkosh, WI

Opera Square Park

4:30 PM

Джорджия:



2 S Main St

Alpharetta, GA

6 PM

Иллинойс:



THE WRIGLEY BUILDING

400 N Michigan Ave

Chicago, IL

6 PM

Техас:



Texas State Capitol

1100 Congress Ave

Austin, TX

6 PM

***



1333 W Loop S #1300

Houston, TX

3 PM

Огайо:



723–899 Lakeside Ave E

Cleveland, OH

У здания суда (у памятника правосудию)

С 12:00 (весь день)

***



1 Capitol Sq, Columbus, OH

(Со стороны High St)

6:30 PM

Калифорния:

Sacramento, CA

Sacramento Capitol

1315 10th St

6 PM

***



City Hall (Civic Plaza)

San Francisco, CA

6 PM

***



200 E Santa Clara St

San Jose, CA

(City Hall)

7 PM

***



1600 Pacific Hwy

San Diego, CA

5 PM

***



9439 Santa Monica Blvd

Beverly Hills, CA

6:30 PM

***



Irvine, CA

на пересечении Culver drive и Barranca pkwy (237 Pinestone)

6:30 PM

Колорадо:



Colorado State Capitol

200 E Colfax Ave

Denver, CO

6 PM

Луизиана:



New Orleans Museum of Art in City Park

1 Collins Diboll Cir

New Orleans, LA

5 PM

Миннесотта:



726 Vineland Pl

Minneapolis, MN

6:30 PM

Невада:



Belagio Hotel Fountain

Las Vegas, NV

6 PM

Нью-Йорк:



9 E 91st St

New York, NY

12 PM и 6 PM

Орегон:



Pioneer Square

Portland, OR

6 PM

Пенсильвания:



Museum of Art

2600 Benjamin Franklin Parkway

Philadelphia, PA

6 PM

***

100 W College Ave (Corner room)

State College, PA

4:30

***

Schenley Plaza

4100 Forbes Ave

Pittsburgh, PA

6:30 PM

Флорида:

1333 W Loop S #1300

Houston, TX

3 PM

***



6 Beach Blvd

Jacksonville, FL



7 PM

***



Park Lake Eola – Muse of Discovery

195 N Rosalind Ave

Orlando, FL

6 PM

***



600 N Ashley Dr

Tampa, FL 33602

6 PM

***



Destin City Hall

4200 Indian Bayou Trail

Destin, FL

5 PM

***



400 S. Federal Highway

Hallandale Beach, FL

6 PM

***



GCSC Military Park (57P9+FG Panama City, Florida)

1:30 PM

Washington DC



Boris Nemtsov Plaza

2650 Wisconsin Ave NW

Washington D.C.

6 PM

Список дополняется