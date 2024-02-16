Власти России сообщили о смерти Алексея Навального

В российской колонии в Ямало-Ненецком автономном округе скончался лидер оппозиции Алексей Навальный.

Об этом сообщается в заявлении управления Федеральной службы исполнения наказаний. О причинах смерти не говорится.

Независимых подтверждений этой информации пока нет.



Управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что 16 февраля «осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо практически сразу потеряв сознание». Сообщается, что бригада скорой медицинской помощи провела реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. «Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного», – говорится в заявлении.



Представители команды Навального заявили, что не могут подтвердить смерть политика.

Леонид Соловьев, адвокат Алексея Навального, сообщил «Новой газете»: «По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально».

ФСИН направляет комиссию в колонию, где содержался и умер Навальный.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в курсе произошедшего.

“Есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется”, — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин проинформирован о смерти политика.

В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам заключения, признав виновным в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и его финансировании.

Навальный вину отрицал, и многие правозащитные организации признали его политзаключённым.

Он отбывал срок в колонии особого режима «Полярный волк» на Ямале.

После саммита в Женеве в 2021 году президент США Джо Байден заявил, что предупредил Путина о «разрушительных» последствиях, если Навальный умрет в тюрьме.

Реакция в мире

Президент Латвии Эдгар Ринкевич стал первым иностранным лидером, прокомментировавшим сообщения о смерти Алексея Навального:

“Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как политике, он только что был жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима. Мои соболезнования семье и друзьям”.

Находящийся в Мюнхене на ежегодной конференции по безопасности генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил глубокое сожаление и тревогу в связи с сообшением о смерти Алексея Навального.

Как сообщает “Радио Свобода”, премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал случившееся огромной трагедией. “Будучи самым ярым защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество”, — говорится в сообщении Сунака в соцсети X.

Евросоюз возложил ответственность за смерть Навального на Россию. “Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес высшую жертву. ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть”, — заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что российские власти «ответственны» за смерть лидера оппозиции Алексея Навального в тюрьме.



«Его смерть в российской тюрьме и страх одного человека только подчеркивают слабость и гниль в самом сердце системы, которую построил Путин», – сказал Блинкен на полях Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя смерть в колонии Алексея Навального, предположил, что это могло быть убийство. По словам украинского лидера, Навальный повторил судьбу тысяч людей, замученных и доведенных до смерти российским диктатором.

«Путину все равно, кто погибнет, только бы он сохранил свои позиции. Именно поэтому не должен сохранить ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное», — заявил Зеленский.

Выступая на Международной Мюнхенской конференции, супруга Алексея Навального Юлия Навальная заявила следующее:

«Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я долго думала, стоит ли мне выйти сюда или сразу лететь к моим детям. Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моем месте. И я уверена, что он бы был здесь. Он был бы на этой сцене.



Я не знаю верить или нет тем ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России. Потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут.



Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем, ответственность. И этот день наступит очень скоро.



Я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло. Победили ужасающий режим, который сейчас в России. И этот режим, и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с нашей страной Россией в последние годы».

Русская служба «Голоса Америки»