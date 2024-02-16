Суд Нью-Йорка оштрафовал организацию Трампа на $355 млн

Суд штата Нью-Йорк признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве с недвижимостью и обязал его уплатить 355 миллионов долларов штрафа и ограничил в бизнес-деятельности Trump Organization в штате.

Сообщается, что судья постановил, что бизнес-империя Трампа Trump Organization завышала стоимость своих активов, с помощью чего ее владельцам удавалось получать выгодные кредиты от банков. Напомним, что власти инкриминировали Трампу множество обвинений: мошенничество, подделку документов, составление ложных финансовых отчетов.

Трампу и членам его семьи также запрещено возглавлять любые корпорации в штате Нью-Йорк в течение двух лет.

Напомним, что на протяжение нескольких лет офис генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс проводил гражданское расследование в отношении финансовых операций Trump Organization.

Отметим, что это расследование велось отдельно от федерального уголовного расследования в отношение деятельности Трампа по делу о нарушении правил обращения с секретными документами.