Жители Беверли Хиллз оплакивают гибель Навального

Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14 часов 17 минут по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея.

16 февраля 2024 года в различных СМИ начали тиражировать информацию о смерти популярного российского политика Алексея Навального, основанному на сообщении Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

После этого на Мюнхенской конференции по безопасности выступила Юлия Навальная, жена лидера российской оппозиции, с комментарием о возможной кончине мужа.

“Все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я долго думала, стоит ли мне выйти сюда или сразу улететь к моим детям. Но потом я подумала: “Что бы сделал Алексей на моем месте?” И я уверена, что он был бы здесь. Он был бы на этой сцене. Я не знаю, верить или нет тем новостям, ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России. Потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству, они всегда лгут.”

Сразу после этого сообщения президент США Джо Байден провел специальный брифинг с журналистами и назвал смерть Навального военным преступлением. Он также добавил, что, несомненно, в его смерти виновен Путин: “Мы еще не знаем точно, что произошло, но нет никаких сомнений в том, что смерть Навального — это следствие того, что сделали Путин и его окружение.”

В этот же день во многих городах России и по всему миру люди начали проводить акции памяти Алексея Навального.

Сторонники доведенного до смерти оппозиционера собирались практически во всех штатах Америки. Они приходили целыми семьями, приносили цветы и плакаты с изображением Навального.

“Положение дел в России не самое простое. Следовало, наверное, это ожидать рано и поздно. Можно сказать, его на протяжении двух лет, что он находится в колонии, пытали, убивали. Режим достиг своей цели,” – говорили пришедшие на акции памяти люди.

В Калифорнии люди собирались в Сакраменто, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Ирвине, Лос-Анджелесе, Беверли Хиллз и Сан-Диего. Мероприятия были организованы спонтанно и проходили в вечернее время.

В Беверли Хиллс неравнодушные люди начали собираться в городском парке, в месте, где находится одноимённая всемирно-известная вывеска. Обычно там много отдыхающих и туристов, но не в тот раз. В пятницу там собрались россияне и просто те, кому было важно почтить память узника путинского режима.

“Мой день начался в 7 утра с этой новости. Самое ужасное что? В среднем, 2-3 года я готовился. Понимал, что это может произойти, но… Так и остался не готов. Это ужасно. Что дальше будет с людьми, с Россией в целом? Мы сейчас здесь сидим, в безопасности, хорошо. Многие просто не понимают, что происходит. Потому что у меня сегодня некоторые друзья только начали интересоваться, кто это,” – поделился один из участников памятной акции.

Алексей Навальный для многих был символом надежды на положительные изменения в России. Его предполагаемое убийство заставило сторонников собраться и поделиться переживаниями.

“Последняя воля Алексея на случай его смерти, как он сказал – “бояться как раз-таки не нужно”. К сожалению, мы как люди, которые первые почувствовали эту тревогу, эти дуновения, смену ветра, сейчас переместились сюда. Но, тем не менее, даже отсюда я очень жалею, что не могу это сделать в своем городе родном в Нижнем Новгороде. Но я сейчас говорю всем, кто остался в стране: вы не одни, у вас есть голос, вы огромная сила. Не нужно бояться этого режима,” – высказался участник акции памяти в Лос-Анджелесе.

Многие пришедшие россияне говорили, что в России проходят задержания и даже посадки.

“Я считаю, что еще не дошло до такой точки кипения, как у нас было в известныx 37-39-м годах при сталинских репрессиях, тем не менее режим показывает, что он будет именно к этому стремиться, насколько я сейчас понимаю эту ситуацию. Народ у нас очень терпеливый, но любой народ можно довести до точки кипения. Сейчас я считаю, что нет больше альтернативного выхода, кроме как смена власти насильственным, сильным путём, путём грубой силы. Потому что Борис Немцов был первым таким политиком, от которого избавились путём убийства. Он был очень неудобен в тот момент путинскому режиму. Я считаю, что Алексей Навальный станет последним представителем той, возможно, свободной России, который действовал мирным путем. Я потерял сегодня практически всю надежду в то, что власть сама может как-то смениться по себе или путем выборов,” – поделился участник акции памяти Прозоров Петр.

В 2022 году вышел биографический документальный фильм “Навальный” о жизни и борьбе Алексея Навального в России. Кульминацией картины является его доказанное отравление российскими властями. В 2023 году в Лос-Анджелесе картина получила премию Оскар.

Фрагмент из этого фильма, продолжительностью около одной минуты, в котором он отвечает на вопрос о своем возможном убийстве, был показан на акции памяти:

“Здесь у меня просто очевидная вещь: не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, значит, мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. И нужно использовать эту силу. Не сдаваться, помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что мы не можем осознать насколько действительны мы сильны. Все, что нужно для торжества зла — это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо.”

Вот, что еще говорили присоединившиеся к акции памяти Навального.

“Два года назад плешивая тварь в Кремле со своей свитой украла у меня мою жизнь. Да. Сегодня он украл жизнь у Алексея, и, соответственно, украл его у всего мира. Помните Алексея, не сдавайтесь, кто там ещё есть,” – заявил Евгений.

Памятная акция в Беверли Хиллс продлилась несколько часов, после чего люди оставили цветы и свечи у главного фонтана парка, чтобы многие жители мегаполиса могли обратить внимание на трагедию со знаменитым лидером российской оппозиции.

Алексей Навальный занимался борьбой с коррупцией в России, за что и поплатился жизнью. Он участвовал в выборах мэра Москвы, и, если бы не махинация со стороны властей, то мог бы занять место градоначальника российской столицы. В 2018 году Навальный планировал участвовать президентских выборах, но не был допущен, что вызвало протесты по всему миру, в том числе здесь, на территории США.

Вероятно, во многих городах мира в будущем можно ожидать появление памятников и названий улиц с именем лидера российской оппозиции.

Новость о смерти Алексея Навального в российской колонии за Полярным кругом 16 февраля 2024 года моментально стала одной из самых обсуждаемых и комментируемых в мировой повестке. Западные лидеры возложили ответственность за нее на Путина и его режим.

«Славянский Сакраменто» выражает слова соболезнования родным, близким и всем сторонникам Алексея Навального. Мы скорбим вместе с вами.

А пока “не надо, нельзя сдаваться!”

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship