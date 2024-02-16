Президент Байден: ответственность за смерть Алексея Навального лежит на Путине

Глава Белого дома выступил со специальным заявлением в связи с сообщениями о смерти Алексея Навального, пишет VOA.

В пятницу днем президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил со специальным заявлением в связи с сообщениями о смерти Алексея Навального в колонии строгого режима в России.

«У меня нет оснований полагать, что это неправда», – сказал Байден, отмечая высокую вероятность достоверности официальной российской информации о смерти Навального.

«Он вернулся в Россию, зная, что его, скорее всего, посадят в тюрьму или убьют, чтобы продолжить свою работу, – подчеркнул глава Белого дома. – Он все равно сделал это, потому что очень глубоко верил в свою страну».



«Путин несет ответственность за смерть Навального. То, что случилось с Навальным, является еще одним доказательством жестокости Путина», – подчернул американский президент.

Реакция в США



Свое выступление на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис открыла словами:



«Прежде чем начать – мы все только что получили сообщения о том, что Алексей Навальный умер в России. Это, конечно, ужасная новость, и мы работаем над тем, чтобы получить подтверждения. Я молюсь за его семью, в том числе за его жену Юлию, которая сегодня с нами. И если это подтвердится, это станет еще одним доказательством жестокости Путина, какую бы версию они не предлагали. Давайте внесем ясность: ответственность несут российские власти. Мы выскажемся об этом попозже».



Находящийся в Мюнхене госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что российские власти ответственны за смерть лидера оппозиции Алексея Навального в тюрьме.



«Его смерть в российской тюрьме и страх одного человека только подчеркивают слабость и гниль в самом сердце системы, которую построил Путин», – сказал Блинкен на полях Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.



«Мы будем вести переговоры со многими другими странами, обеспокоенными ситуацией с Алексеем Навальным, особенно если эти сообщения подтвердятся», – сказал Блинкен.

«Если эти сообщения верны, мы сочувствуем его жене и его семье», – добавил госсекретарь.



Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал в комментарии Национальному общественному радио (NPR), что если смерть Навального подтвердится, «это будет ужасная трагедия». «Учитывая длительный и постыдный опыт нанесения вреда своим противникам со стороны российского правительства, это заставляет нас задавать реальные и очевидные вопросы о том, что здесь произошло», – заявил Салливан.



Корреспондент «Голоса Америки» Валентина Василева, освещающая Мюнхенскую конференцию по безопасности, кратко поговорила с бывшим спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о смерти Навального.



Пелоси заявила, что смерть Навального «является ужасной трагедией, и его тюремное заключение также было ужасной трагедией».



Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сделал специальное заявление в связи с сообщением о смерти Алексея Навального.

«Владимир Путин — жестокий диктатор и мир знает, что он, скорее всего, несет прямую ответственность за внезапную смерть своего самого известного политического оппонента Алексея Навального, заявил Майк Джонсон. – Путин продемонстрировал свою готовность прибегнуть к крайним мерам, в том числе к использованию радиоактивных материалов, чтобы атаковать своих противников и захватить еще больше власти. Если это подтвердится, это станет символом глобального подхода Путина к подавлению критиков и устранению оппонентов из-за страха перед инакомыслием. Это очередная попытка послать сигнал тем, кто противостоит агрессии Москвы».



«В ближайшие дни, когда международные лидеры встречаются в Мюнхене, мы должны ясно дать понять, что Путина встретит объединенная оппозиция. В то время как Конгресс обсуждает наилучший путь для поддержки Украины, Соединенные Штаты и наши партнеры должны использовать все доступные средства, чтобы лишить Путина возможности финансировать неспровоцированную войну в Украине и агрессивную политику в отношении стран Балтии», – указывается в заявлении спикера Джонсона.