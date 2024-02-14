Як Путін повеселив Карлсона

Інтерв’ю американського журналіста Такера Карлсона з істориком-початківцем і президентом Володимиром Путіним.

РУССКИЙ

На початку лютого 2024 року стало відомо, що знаменитий політичний журналіст Такер Карлсон збирається полетіти до засніженої Москви, щоб зустрітися з президентом Росії, який вже є затвердженим кандидатом на майбутніх президентських виборах у березні цього року.

Ці вибори мають намір визначити главу російської держави на найближчі 6 років.

Путін є єдиним незалежним кандидатом з чотирьох суперників, який зібрав необхідну кількість підписів громадян у більш ніж 80 регіонах держави.

Путіна важко назвати новачком у політиці. Адже він керує найбільшою державою у світі за останні 24 роки.

Правда, один з його термінів правління очолював Дмитро Медведєв, який любив пити російську горілку і сидіти в твіттері вночі.

Багато політологів тоді були впевнені, що молодша людина була використана Путіним як матрьошка.

Саме інтерв’ю було проведено нинішнім президентом у великій темній кімнаті Московського Кремля, і, здавалося, навіть сніжинки замерзли навколо. Відчувалося, що американський журналіст з великим досвідом роботи на початку інтерв’ю трохи нервував.

Звичайно! Ти сидиш навпроти людини, яка в останні роки займалася війнами і повертала землі до “рідної гавані”.

Варто врахувати той факт, що президент, швидше за все, намагався зробити вигляд привітного співрозмовника.

Швидше за все, він працював більше для російського глядача і намагався дати зрозуміти Карлсону “хто є господарем будинку”.

Незважаючи на те, що Такер намагався поставити деякі питання в жартівливій формі, президент Росії відразу ж дав зрозуміти, що він налаштований на серйозну розмову.

З точки зору питань про Україну, Путін вирішив вважати себе великим істориком і почав розповідати американцеві історію виникнення країни, яка вже давно не існує. Він згадав про давню історію та дати заснування давньоруської держави у 862 році. Все дійсно починалося з Великого Новгорода, тоді ще невеликого розміру, який був столицею всієї Русі протягом перших 20 років.

Згодом країна управлялася з Києва, який зараз є столицею України. Це місто було головним містом всіх російських земель з 882 по 1240 рік. Ніхто з цим не сперечається. Москва була заснована в 1147 році. Якщо слідувати логіці Путіна, то він мав право напасти на Україну в 2014 році лише через те, що вона входила до складу російських земель.

На мою думку, вся сучасна Росія повинна управлятися з Києва. Адже саме це місце протягом століть було центром усіх цих територій. Чому б не повернути владу над державою в законні руки історичної столиці?

Здається, що президент намагається нав’язати всім свою точку зору, яка не піддається реальній логіці і працює лише в одному напрямку, зручному для нього самого.

Карлсон, природно, розумів, що витягнути необхідну інформацію буде дуже складно, і намагався знайти свій підхід у розмові, під різними кутами, натрапляючи на постійні виправдання своїх дій.

М’яко кажучи, Путін часто сміється над своїми жартами, що було дуже недоречним для представника країни, яка втрачає людські життя у війні проти України.

Уряд Путіна, як відомо, заборонив називати війну війною. Деякі росіяни, які наважилися назвати речі своїми іменами, заплатили своєю свободою і відбувають довгострокові покарання у в’язницях. Під час розмови Путін побачив американського журналіста представника американського уряду. Саме тому він оголосив, що журналіст винен у підриві трубопроводу «Північний потік», який постачав російський газ до Європи. Такера це розсмішило по-американські голосно і довго, і мені здавалося, що Путін в цей момент відчув себе сучасним представником стендапу, розвеселивши Карлсона.

Були заяви про помилки американської влади, включаючи допомогу Україні у війні з Росією для збереження територіальної цілісності. Путін упевнений, що сусідня держава була утворена завдяки росіянам за радянських часів, і, на його думку, українці зобов’язані росіянам все життя. Однак він не говорить про те, що українці зробили для сучасної Росії, поки вони були в одній упряжці з 1922 по 1991 рік. Російський лідер звинувачує Леніна у всіх територіальних тисках, але в Росії досі зберігається труп засновника СРСР та його 6000 пам’ятників по всій країні.

Часто саме інтерв’ю переходило в режим монологу. Путін довго говорив і часто переходив на порівняння з іншими країнами, підтверджуючи, що йому нудно слухати, і в якийсь момент прямо заявив, що Америці пора подумати про свій зовнішній борг, проблеми на кордоні і перестати допомагати Україні. Мабуть, він не помітив, що сотні тисяч росіян масово покинули батьківщину після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року. Десятки тисяч перетнули мексикансько-американський кордон і попросили допомоги та захисту від влади США.

Найбільша країна світу за площею не може вирішити проблеми з величезною кількістю бідних. Мінімальна зарплата в країні становить близько 200 доларів на місяць. Така ж сума виплачується пенсіонерам. При цьому президент заявив, що Росія випередила економіку європейських країн, незважаючи на санкції з боку ворогів.

В одному зі своїх запитань Карлсон попросив Путіна пояснити, чому він не захопив Україну на самому початку свого правління в 2010 році. У відповідь президент пов’язав це зі своїми надіями на розуміння західних лідерів, повністю відкидаючи ідеї військового конфлікту з Україною.

Він знову забуває, що з 1991 року територію сусідньої країни визнали всі держави, включаючи Росію. Він згадував, що росіяни, які живуть в Україні після розпаду СРСР, мали проблеми з використанням російської мови. Мені, як людині з російським та українським корінням, яка багато часу проживала в Україні, важко згадати хоча б одну історію чи проблему, пов’язану з використанням там російської мови. Це в повній мірі природньо, що країна використовує мову, якою розмовляє більшість її громадян.

У цьому інтерв’ю Путін згадував свою молодість та подорож Україною. Одного разу він вирушив на машині з Санкт-Петербурга по всій країні, був у Києві, доїхав до Чорного моря. Там він зустрів румунів і угорців, які були одягнені в національний одяг своїх предків і розмовляли рідною мовою. Мабуть, він очікував побачити здивування в очах американця, але Карлсон живе в країні, де кожен вільно використовує рідну мову для спілкування і має право підтримувати культурні звичаї своєї рідної країни. Так працює Америка і багато країн Заходу.

Російський лідер акцентує увагу на тому, що він не почав війну в Україні, а лише намагався її закінчити. Вважає, що київська влада знущалася над людьми з Донбасу (схід України) з 2014 року. У той час Путін наказав російським військам окупувати півострів Крим і таємно підтримував сепаратистів уздовж західних кордонів Росії до 2022 року.

Сама Росія провела дві війни на своїй території в Чеченській Республіці. Президент багато хвалився досягненнями у відносинах з Китаєм, запевняючи глядачів, що долар втрачає свою могутність у всьому світі.

Він вважає, що економіка США знаходиться на хорошому рівні, але американці не повинні бути занадто самовпевненими.

Звичайно, Такер Карлсон не міг не запитати про жест доброї волі щодо американського журналіста Евана Гершковича. У цей час він перебуває у в’язниці на території Росії. Путін пообіцяв почати обговорювати цю ситуацію, але вказав, що Америка вичерпала всі можливості домовитися. Президент порівняв Гершковича з військовим, який знущався над російськими солдатами під час бойових дій у Чечні.

Після всього, що ви почули, можна зробити кілька висновків. Путін не зупиниться на своїх нинішніх завоюваннях на території України.

Він придумає купу виправдань для захоплення всієї сусідньої держави, а може і повернення Аляски. Його лукавство видно, коли він каже, що бореться з НАТО та Західними країнами на території України. Чому б відразу не піти воювати безпосередньо з “винуватцями українського опору”? Ймовірно, він все-таки розуміє, що не зможе впоратися з такою силою. Легше бомбити сусідню державу, яка в 28 разів менша за своєю площею, ніж найбільша країна світу.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship