Посол США в НАТО: Россия является главной угрозой для НАТО

Посол США в НАТО Джулианна Смит ответила на вопросы журналистов перед встречей в Брюсселе министров обороны стран НАТО и заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Посол США в НАТО Джулианна Смит (Ambassador Julianne Smith U.S. Permanent Representative to NATO) заявила, что Альянс, вероятно, не будет приглашать Украину к членству во время предстоящего в Вашингтоне юбилейного саммита НАТО, который состоится в 75 годовщину образования организации летом 2024 года.

«Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что альянс даст такое приглашение», – сказала Смит в ответ на вопрос журналистов.

Сопротивляясь российскому вторжению, Украина ясно обозначила свое стремление присоединиться к североатлантическому альянсу, в чем ее поддерживают многие восточноевропейские страны НАТО, которые признают, что Украина не может присоединиться к организации, пока находится в состоянии войны.



Смит отметила, что после прошедшего саммита в Вильнюсе в 2023 году, государства НАТО «предприняли ряд шагов для продолжения помощи нашим друзьям в Украине в проведении необходимых реформ, чтобы приблизиться к евроатлантической интеграции».



«Мы продолжаем фокусироваться, прежде всего, на поддержке Украины в текущей борьбе, чтобы она могла одержать победу на поле боя», – продолжила Смит.

Посол выразила надежду на скорое принятие Конгрессом США закона о помощи Украине, напомнив, что Европейский союз объявил о выделении еще 50 млрд евро на поддержку Украины, в дополнение к уже выделенным 90 млрд. США за этот же период выделили на поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии $75 млрд.



Посол заметила, что в преддверии двухлетней годовщины войны России против Украины, «важно, чтобы все мы помнили о том, что поставлено на карту: если Россия добьется успеха, то европейская и трансатлантическая безопасность окажется под угрозой», в то время как «Путин вместе с другими автократами стремится дестабилизировать наши страны».



Смит выразила надежду, что президент Украины Владимир Зеленский сможет лично участвовать в вашингтонском саммите.

Ожидается, что на предстоящей в четверг, 14 февраля, на встрече министров помимо продолжения помощи Украине будет обсуждаться вклад стран-участниц НАТО в обеспечение своих вооруженных сил необходимыми ресурсами и укрепление границ альянса.

Смит отметила, что после вторжения России в Украину, страны Европы и США в рамках НАТО предприняли ряд существенных шагов для укрепления обороноспособности, перебросив войска из США и других стран-членов альянса в Восточную Европу и разместив там новые многонациональные батальоны.

«Россия является главной угрозой, с которой мы сталкиваемся внутри альянса, помимо угрозы терроризма. Поэтому наша работа в НАТО, сосредоточена в первую очередь на этой угрозе, и мы продолжаем готовиться к любым чрезвычайным ситуациям», – сказал Смит.

Посол также прокомментировала недавнее заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что США не будет защищать страны НАТО, которые не выполняют финансовых обязательств перед альянсом и предложением «поощрять» Россию «делать все, что они, черт возьми, хотят» в отношении таких стран.

«Альянсы, в частности НАТО, являются краеугольным камнем внешней политики США. Эти альянсы – сила Америки. Они не являются благотворительным проектом, а напрямую служат интересам США и интересам наших союзников, – заявила Смит. – Поощрять Кремль к нападению на любого союзника НАТО или территорию альянса – значит подвергать наших солдат, американских солдат и солдат наших союзников большей опасности. Делать подобные заявления опасно и, откровенно говоря, безответственно».

Чиновник администрации США подтвердил нашему корреспонденту в Белом доме Михаилу Комадовскому, что посол США в НАТО Смит выступала от имени администрации, когда предположила, что альянс не пригласит Украину в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне.

Русская служба «Голоса Америки»