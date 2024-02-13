А давайте я расскажу вам про ЛГБТ, что называется, из первых рук? Нет, лично я нет. Работал в одной команде, хотя они это никак не афишировали. Но русскоязычным в Америке (и не только) этот вопрос не даёт спокойно спать ночью. И вот с такими «специалистами» по ЛГБТ я сталкиваюсь регулярно.

Недавний пример. Пошёл в гости с детьми. Сидим за столом. Естественно, разговор переходит на обучение. И одна пара начинает гордо рассказывать, как у них в городе хотели преподавать ЛГБТ в школах (о ужас!), и как они большинством голосов победили эту напасть!

Ну, вы меня знаете, я в таких ситуациях промолчать не могу. Делюсь, что у нас в школе предлагают анкету. Если мы не хотим, чтоб преподавали ЛГБТ (и сексуальное обучение), то мы её заполняем. И тогда ребёнка будут забирать в другую комнату и учить чему-то другому. Но мы, конечно, не стали отказываться.

В этом месте, понятное дело, у всех разврат с инфарктом. Как же ж так можно, в живого ребёнка секс засовывать! Это всё wokeness. WOKE-NESS!

На что я с улыбкой садиста отвечаю, что доверяю учителям, школе, школьному комитету и так далее. С интересом жду, кто первый вызовет скорую.

Почему доверяю? Потому что в школе будут преподавать материал, соответствующий возрасту, а не позу 69 или что вы там себе нафантазировали. А если я не доверяю, тогда почему только в сексуальном образовании? Учителя, если уж на то пошло, могут научить чему-то намного хуже, чем откуда дети берутся!

На что мне говорят, что видели какое-то видео в интернете в каком-то другом штате, где кто-то зачитал, что на самом деле преподают детям, а там сплошная порнография! Я говорю, ну это ж вообще из 5-х рук. Да нет, там видео, понимаешь, ВИ-ДЕ-О! ЗА-ЧИ-ТАЛ!

А трансгендеры? А как же трансгендеры? Потому что в интернете рассказывали, как они потом жалеют, что сменили пол. Я говорю, что это решается между ребёнком, родителями и их доктором. Но ведь они могут ошибаться, не сдаётся мой собеседник. И тут я вспоминаю, что я местами либертарианец. То есть за невмешательство правительства в половые органы. Конечно, могут ошибаться. Но я не могу знать лучше них, что им по этому поводу делать!

Тут к разговору подключается опоздавший. Есть только XX и XY, мальчики и девочки. 2+2=4. Ну я, справедливости ради, говорю, что вообще-то бывает и XXX, XXY и XYY, хотя разговор вообще не об этом. Но в его понимании не бывает.

А вот в СССР такого не было, продолжает он. В СССР учили критическому мышлению. Ну тут я сам чуть со стула не упал. А он говорит, ты вообще откуда? Из Харькова? Ну может у вас в Харькове не учили, а вот у нас в Москве учили! И вся эта тирада о критическом мышлении заканчивается тем, что у Трампа украли выборы.

Это не единичный случай. Причём я гарантирую, что эти люди не знают ни одного представителя ЛГБТ (или не знают, что среди их окружения есть представители ЛГБТ). Они понятия не имеют, чему учат детей в школе. И их вообще этот вопрос никак не касается. Но ненависть, впитанная с разбавленным советским молоком, никак не даёт им покоя.

И это не совпадение, что они трампанутые. Авторитарные движения по всему миру используют такие вопросы для запугивания населения. Бедные хотят забрать ваше всё, преступность на подъёме, иммигранты одновременно хотят забрать у вас работу, не работать и поднимать преступность, а злые элиты специально развращают ваших детей. И тогда авторитарный лидер заявляет, что только он может спасти нас от всех этих несчастий и наказать наших врагов. Звучит знакомо?

Я не люблю при каждом удобном случае говорить, что ноги растут из Москвы, но в данном случае да, растут. Кремлёвские пропагандисты выискивают эмоциональные вопросы, которые могут привести к расколу в обществе. И, в частности, они распространяют пропаганду против ЛГБТ. И у людей, которых вопрос ЛГБТ не касается ни коим образом, начинает конкретно ехать крыша. Причём до такой степени, что они обсуждают это за праздничным обедом с незнакомыми людьми.

Меня часто спрашивают, почему трампонутые так любят Путина? У некоторых русскоязычных возникает когнитивный диссонанс, в котором они тщетно пытаются отделить Трампа от России.

Но у трампанутых американцев такой проблемы нет. Эти жертвы авторитарного мышления представляют Путина сильным христианским лидером (да ещё и с белой кожей!), который успешно борется с западным «развратом».

Не хотите, чтоб ваших детей учили ЛГБТ? Посмотрите, до чего вас довела ваша демократия… Зато в России этих проблем нет!

И получается, что нам в Америке тоже нужен такой же Путин! То есть Трамп.

Поэтому, если вам где-то начинают рассказывать обо всех ужасах ЛГБТ, подумайте, может быть – МОЖЕТ БЫТЬ – вами просто манипулируют.

Дмитрий Абрамсон