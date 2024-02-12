Как Путин повеселил Карлсона

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с начинающим историком и президентом Владимиром Путиным.

В начале февраля 2024 года стало известно, что известный политический журналист Такер Карлсон собирается лететь в Москву для встречи с Президентом России, который уже является утвержденным кандидатом на предстоящих президентских выборах в марте этого года. Эти выборы и собираются определить главу российского государства на ближайшие 6 лет.

Путин является единственным независимым кандидатом из четырех соперников, который собрал необходимое количество гражданских подписей в более чем 80 регионов державы.

Путина сложно назвать новичком в политике, ведь он управляет самым большим государством мира последние 24 года. Правда, один из его сроков правления был в качестве второго человека государства после Дмитрия Медведева, любителя русской водки и ночного сидения в Твиттере. Многие политологи тогда были уверены, что персона помоложе использовалась Путиным в качестве матрешки.

Само интервью было дано нынешним президентом в Представительском зале Московского Кремля и, казалось, что вокруг замерли даже снежинки. Чувствовалось, что в начале интервью американский журналист с большим опытом работы даже немного нервничал. Еще бы! Ты сидишь напротив человека, который последние годы то и делал, что проводил войны и возвращал земли в «родную гавань».

Стоит учесть тот факт, что российский президент, скорее всего, пытался сделать вид приветливого собеседника. Вероятно, он работал больше на российского зрителя и пытался дать понять Карлсону, «кто в доме хозяин». Несмотря на то, что Такер пытался задавать некоторые вопросы в шутливой форме, президент России сразу дал понять, что настроен на серьезный разговор.

В части вопросов про Украину, Путин решил представить из себя великого историка и стал рассказывать американцу историю возникновения страны, которой уже давно не существует. Он вспомнил про древнюю историю и даты основания древнерусского государства в 862 году. Все действительно начиналось с Великого Новгорода, тогда ещё небольшого по своим размерам и являвшегося столицей всей Руси первые 20 лет.

В последствии, управление страной велось из Киева, который сейчас является столицей Украины. Этот город был главным городом всех русских земель с 882 по 1240 года. Никто с этим не спорит. Москва была основана в 1147 году. Если следовать логике Путина, то он имел право напасть на Украину в 2014 году только из-за того, что она входила в состав русских земель. По моему мнению, тогда вся современная Россия должна управляться из Киева. Ведь именно это место несколько веков было центром всех тех территорий. Почему бы не вернуть власть над государством в законные руки исторической столицы?

Похоже, что российский президент пытается всем навязать свою точку зрения, которая не поддается реальной логике и работает только в одном направлении, удобном ему самому.

Карлсон, естественно, понимал, что вытащить необходимую информацию будет очень непросто и пытался найти свой подход в беседе, натыкаясь на постоянные оправдания своим действиям. Мягко говоря, Путин часто смеется над своими же шутками, что выглядело весьма неуместно для представителя страны, теряющей человеческие жизни на войне против Украины.

Правительство Путина, как известно, запретило называть войну войной. Некоторые россияне, осмелившиеся назвать вещи своими именами, поплатились своей свободой и отбывают долгосрочные наказания в тюрьмах.

В ходе разговора, Путин увидел в американском журналисте представителя американского правительства. Именно поэтому объявил, что журналист виновен в подрыве трубопровода «Северный Поток», по которому велись поставки российского газа в Европу. Такера это рассмешило по-американски громко и продолжительно и, мне показалось, что Путин в этот момент почувствовал себя современным представителем стендапа, развеселив Карлсона.

Были заявления об ошибках американских властей, в том числе помощь Украине в войне с Россией ради сохранения территориальной целостности. Путин уверен, что соседнее государство было образовано благодаря русским в советское время и, по его мнению, украинцы обязаны русским всю жизнь. Однако, он не говорит о том, что сделали украинцы для современной России, пока находились с ними в одной упряжке с 1922 по 1991 годы. Российский лидер винит Ленина во всех территориальных давлениях, при этом в России до сих пор продолжают хранить труп основателя СССР и 6000 памятников ему по всей стране.

Часто само интервью переходило в режим монолога. Путин говорил долго и часто переходил на сравнения с другими странами, в очередной раз подтверждая, что его скучно слушать и, в какой-то момент прямо заявил, что Америке пора задуматься о своем внешнем долге, проблемах на границе и перестать помогать Украине. Видимо, он не заметил, что сотни тысяч россиян массово покинули родину после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года. Десятки тысяч перешли мексикано-американскую границу и попросили помощи и защиты у властей США.

Самая большая страна мира по площади не может решить проблемы с огромным количеством бедных. Минимальная зарплата в России составляет около 200 долларов в месяц! Примерно такая же сумма выплачивается пенсионерам. При этом президент заявил, что Россия обогнала экономику европейских стран, несмотря на санкции с их стороны.

В одном из своих вопросов Карлсон попросил Путина объяснить, почему тот не захватил Украину в самом начале своего правления в 2010 году. В ответе президент связал это со своими надеждами на понимание западными лидерами, до конца отвергая идеи военного конфликта с Украиной. Он снова забывает, что с 1991 года территорию соседней страны признали все государства, в том числе и сама Россия. Он упоминал, что у россиян, живущих в Украине после развала СССР были проблемы с использованием русского языка. Мне, как человеку с русскими и украинскими корнями, который много времени прожил в Украине, сложно вспомнить хотя бы одну историю или проблему, связанную с использованием русского языка. Это естественно, что страна использует тот язык, на котором говорит большинство ее граждан.

В данном интервью Путин вспоминал свою молодость и путешествие по Украине. Однажды он отправился на машине из Санкт-Петербурга по всей стране, был в Киеве, доехал до Черного моря. Там он встретил румын и венгров, которые были одеты в национальную одежду своих предков и говорили на своем родном языке. Видимо, он ожидал увидеть удивление в глазах американца, но Карлсон живет в стране, где любой человек свободно использует родной ему язык для общения и имеет право поддерживать культурные обычаи своей родной страны. Так уж устроена Америка и многие страны Запада.

Российский лидер делает акцент на том, что не начинал войну в Украине, а, лишь пытается закончить ее. Считает, что киевские власти издевались над людьми с Донбасса (восток Украины) начиная с 2014 года. В то время Путин приказал войскам России оккупировать полуостров Крым и тайно поддержал сепаратистов вдоль западных границ России до 2022 года.

Сама же Россия еще какие-то два десятилетия провела две войны на своей территории – в Чеченской Республике.

Много хвалился президент достижениями в отношениях с Китаем, уверяя зрителей, что доллар теряет свое могущество во всем мире. Он полагает, что экономика США находится на хорошем уровне развития, но при этом американцам не стоит быть слишком самонадеянными.

Конечно, Такер Карлсон не мог не спросить о жесте доброй воли в отношении американского журналиста Эвана Гершковича. В данный период времени он находится в тюрьме на территории России. Путин пообещал начать обсуждать эту ситуацию, но указал на то, что Америка исчерпала все возможности договориться. Президент сравнил Гершковича с военным, который во время боевых действий в Чечне издевался над русскими солдатами.

После всего услышанного, можно сделать пару выводов. Путин не остановится на своих нынешних завоеваниях на территории Украины. Он придумает кучу оправданий для захвата всей территории соседнего государства, а может, и Аляску пойдет возвращать? Видно его лукавство, когда он говорит, что борется с НАТО и западными странами на территории Украины. Почему бы сразу не пойти воевать напрямую с «виновниками украинского сопротивления»? Вероятно, он все же понимает, что ему не удастся справиться с такой силой. Легче бомбить соседнее государство, которое в 28 раз меньше по площади, чем территория самой большой страны мира.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship