Пограничный кризис: каковы варианты политики, учитывая ее поляризованность

Соединенные Штаты сталкиваются с ростом и изменением приграничных потоков людей, ищущих лучшей жизни, и вместо того, чтобы решить эту проблему комплексными и долгосрочными решениями, существует еще одна серия предложений, призванных «ужесточить» политику и «закрыть» границы.

Республиканская партия заняла еще более крайнюю, чем обычно, антииммигрантскую позицию, поскольку ее президентский знаменосец Дональд Трамп настаивает на том, что иммигранты «отравляют кровь» страны. Демократы обеспокоены влиянием этого вопроса на выборы.

На еженедельном брифинге EMS 26 января приглашенные спикеры углубились в текущие предложения, политические последствия нового антииммигрантского цикла, местную реакцию на прибытие большого количества просителей убежища, а также некоторые долгосрочные проблемы очень политизированной иммиграционной системы.

“Продолжающиеся двухпартийные дебаты в Сенате по поводу ограничения иммиграции вдоль мексиканской границы страны – особенно вокруг пароля, который позволяет мигрантам временно жить и работать в США без виз – происходят в контексте дебатов вокруг законопроекта о финансировании помощи Израилю, Тайваню и особенно Украине,” – сказала Анджела Келли, главный советник по политике и партнерству Американской ассоциации иммиграционных юристов (AILA) и Американского иммиграционного совета (AIC).

“Учитывая, что поддержка Украины чтобы эффективно противостоять намерениям Путина является приоритетом демократов, многие республиканцы, вторящие бывшему президенту Трампу, например, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, угрожают отнестись к компромиссу Сената как «мертвыму по прибытии» и отказать Украине в помощи, если демократы выступают против определенных иммиграционных ограничений,” – пояснила продолжила она.

“Наиболее существенное ограничение касается права на пароль, которое президент Байден использовал, как правило, с двухлетним интервалом, чтобы привлекать людей, включая афганцев, украинцев, кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев, по гуманитарным соображениям, и которое многие другие мигранты получают на границы через приложение CBP One как законный путь, а не использование контрабандистов,” – сказал она.

Она также рассказала, что еще одно ограничение касается переговоров о «триггере» закрытия границы для мигрантов, ищущих убежища, если их количество превышает определенный максимум. Это особенно актуально, учитывая, что президент Байден, пытаясь спасти действующее соглашение с Конгрессом, заявил, что закроет границу, если будет такая возможность.

“30 лет назад, если бы пограничная служба столкнулась с 4000 человек, это было бы пожаром с пятью тревогами. Сейчас мы видим 10 000 или 11 000 в день, потому что сети контрабанды расширились, и все больше людей — 52% мигрантов — приезжают из других частей мира, за пределами Мексики или Центральной Америки,” — добавила она. “Наша политика совершенно неадекватна, чтобы справиться с такими цифрами.”

“Демократов не устраивает иммиграция как сложный политический вопрос,” — сказала Келли. “Между тем, у республиканцев есть более простая фраза: “Границы Байдена вышли из-под контроля, а все заходят”. Лучший баланс сострадания и контроля требует изменений в нашей системе предоставления убежища, и это требует от нас включения в Конгресс людей, которые не будут использовать это вопрос как политический футбол.”

“На этой неделе реакция республиканцев в Палате представителей на беспрецедентную миграцию принимает форму дополнительных слушаний по обсуждению статей об импичменте министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу на том основании, что он нарушил федеральные иммиграционные законы, позволив миллионам людей въезжать в США нелегально. Официальное голосование против него, которое может состояться уже на следующей неделе, сделает его вторым чиновником кабинета министров США, которому будет объявлен импичмент в истории, и первым за 150 лет,” – рассказала она.

Во вторник 6 февраля Палата представителей, контролируемая Республиканской партией, так и не смогла объявить импичмент министру внутренней безопасности.

“В этом избирательном году иммиграция носит более политический характер, чем когда-либо, в условиях “идеального шторма», усиленного беспрецедентной миграцией из дестабилизированных правительств и экономик за рубежом, а также 30-летними попытками, в значительной степени блокируемыми Республиканской партией, обновить иммиграционную систему США,” – сказала Ванесса Карденас, исполнительный директор некоммерческой организации по правам иммигрантов в Вашингтоне, округ Колумбия, America’s Voice.

“В 2016 и 2020 годах мы увидели то же, что видим снова, когда Трамп сказал спикеру Джонсону не заключать соглашения с Сенатом: иммиграция — это серебряная пуля Республиканской партии. Они не заинтересованы в решениях, а используют их, чтобы разозлить и мобилизовать свою базу. Конечно, американцы обеспокоены границей, но когда им предлагают реальную политику, большинство воспринимают Америку как нацию иммигрантов,” — продолжила она.

По ее словам, большинство американцев, например, поддерживают DACA, а трое из четырех говорят, что иммигранты без документов должны иметь возможность оставаться в США на законных основаниях, если будут выполнены определенные требования.

“Когда администрация Трампа, с другой стороны, приняла политику, которая не решила проблему — например, мусульманский запрет, разделение семей на границе и риторику вокруг массовых тюремных заключений — американцы в целом отвергли ее,” — напомнила Карденас. “Они хотят сострадательной правовой системы, но в отсутствие реформ другая сторона заполняет пустоту рассказами о вторжении. Это выходит за рамки иммиграции. Это спор о том, кто станет американцем.”

“Хотя нехватка ресурсов для адекватной поддержки всех мигрантов является фундаментальной проблемой в нашей стране, – добавила она, – те, кто кричит против иммигрантов, должны тогда бороться за жилье, здравоохранение и трудовые права. Иммигранты улучшают нашу экономику и оживляют наши сообщества. Вместо того, чтобы использовать миграцию для натравливания американцев друг на друга, мы должны дать им возможность стать частью решения.”

“Хотя цифры беспрецедентны, сами мигранты не являются чем-то новым в таком близком к границе крупном городе, как Лос-Анджелес, говорит Лупита Мартинес, региональный политический менеджер Коалиции за гуманные права иммигрантов Лос-Анджелеса (CHIRLA). “Однако только 3% прибывших в Лос-Анджелес остаются там. Tоп 3 города со спонсорами для просителей убежища включают Сан-Диего, Сан-Франциско и Сан-Хосе.”

“Сейчас нас 39 автобус и мы сотрудничаем с городом, округом и гуманитарными организациями через LA Welcomes Collective, чтобы с заботой принимать вновь прибывших, включая медицинскую помощь, услуги перевода, удовлетворение основных потребностей, таких как еда, вода и средства гигиены, а также — для тех, кто остается в Лос-Анджелесе — ориентация по городу, ведение дел по жилью и льготам, зачисление в школу и поддержка психического здоровья,” – пояснила она.

“Когда мы говорим об иммиграции, мы говорим о цифрах, но на местах они гораздо большее,” — сказала Лупита Мартинес. “Я помню, как встретила мать и двоих детей младше пяти лет, чей отец по дороге с ними утонул в реке. Как ты можешь говорить — нет, мы не собираемся тебе помогать, если знаешь, что можешь?”

“Мы не можем говорить о цифрах, стоящих за иммиграцией, как о политическом вопросе, не говоря также о стоящем за ней насилии и бедности,” — добавила она. “Когда вы сталкиваетесь с этим на местах, проблема превращается в вопрос о том, что значит интегрировать кого-то нового, или как вы можете помочь ему внести свой вклад в ваше сообщество.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.