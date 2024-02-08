Что ожидает американскую экономику в 2024 году?

Потребители в США уже более двух лет сталкиваются с рекордным уровнем цен на бензин и продукты питания. Стоимость жилья – как для арендаторов, так и для покупателей – была нестабильной, ставки по ипотечным кредитам росли, достигнув максимума почти в 8% прошлой осенью.

Хотя уровень инфляции и безработицы падает, многие американцы изо всех сил пытаются остаться на плаву в море рекордно высокой стоимости жизни.

На еженедельном брифинге EMS 19 января приглашенные спикеры обсудили, что ждет 2024 год и как нестабильная экономика повлияет на наиболее уязвимых жителей страны.

“Даже в самых богатых регионах залива Сан-Франциско, таких как Кремниевая долина борьба за поиск жилья происходит во всем сообществе,” – сказал говорит Натан Ганешан, основатель некоммерческой организации по оказанию помощи бездомным Community Seva.

По его словам, в Калифорнии проживает 12% населения США и 28% всех бездомных. С 2013 года «Сообщество Сева» помогло примерно 320 000 из этих людей.

“Мы предоставили горячее питание, одеяла, спальные мешки, подарочные карты на продукты, средства гигиены, временное жилье, защиту и многое другое,” — сказал Ганешан. “Мы не должны забывать, насколько переплетена борьба за удовлетворение основных потребностей, таких как еда и гигиена, с борьбой за жилье. Как бы ни улучшалась экономика, для тех, кто находится на грани, это является риском, если стоимость основных потребностей также растет.”

По его словам, только в округе Санта-Клара, где 10 000 человек являются бездомными, более четверти всех людей страдают от отсутствия продовольственной безопасности — и эти риски распространяются далеко за пределы тех, кто не имеет жилья. Даже среди тех, кто работает в высокооплачиваемом технологическом мире, нестабильность маячит в Санта-Кларе, третьем по дороговизне рынке жилья в штате.

“В условиях продолжающихся увольнений технических специалистов мы воочию увидели серьезное влияние на жилищное строительство, поскольку парковки в Санта-Кларе все больше и больше заполняются людьми, живущими в автомобилях и внедорожниках,” — добавил Ганешан. “Кто-то недавно сказал мне: “Я потерял работу, но всегда могу найти другую. Но я потерял свой дом и не могу найти здесь другого”.

Цены на жилье

“Цены на жилье резко превысили доходы по всей стране, потому что пандемия привела к радикальным изменениям в спросе и предложении,” — сказал Роб Уорнок, старший научный сотрудник Apartment List. “Многие люди сняли свои дома с рынка, в то время как многие другие решили купить — и стремительный рост цен не замедлялся до середины 2022 года, когда Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки — но дома сейчас все еще на 45% дороже, чем они были до пандемии.”

Как он пояснил, во время пандемии арендная плата упала, потому что свободных квартир, сдаваемых в аренду, было гораздо больше, чем домов на продажу. Когда в 2021 году экономика вышла из пандемии, рост арендной платы усугубил кризис доступности, пик которого пришелся на 2022 год, когда более половины всех арендаторов в США были обременены расходами, то есть тратили более 30% своего дохода на аренду. С тех пор арендная плата снизилась на 4%, поскольку в США начался масштабный строительный бум.

“В прошлом году на рынок вышло около 500 000 новых квартир, и еще около миллиона ожидается в ближайшие год или два. Что будет дальше в 2024 году? – Цены на жилье должны продолжать расти,” – сказал он. “Федеральная резервная система заявила, что не будет повышать процентные ставки дальше, а если на рынке появится больше домов, то появится больше заинтересованных покупателей. Тем не менее, мы ожидаем, что арендная плата за новые квартиры будет расти в течение следующих 12–24 месяцев.”

Цены на нефть

“Цены на нефть также стабилизируются после пиков пандемии,” – сказал Дентон Чинквеграна, главный нефтяной аналитик OPIS.

“Средняя цена на бензин по стране в 2023 году составляла 3,52 доллара за галлон — почти на 11% ниже, чем 3,95 доллара в 2022 году, когда Россия напала на Украину, и были опасения, что рынки потеряют от семи до восьми миллионов баррелей нефти из России в день. Но в течение года экспорт нефти продолжался в страны, не входящие в санкции, такие как Китай и Индия. Хотя напряженность на Ближнем Востоке сейчас растет, ситуация выглядит похожей — добыча нефти не прекратилась, и единственные дополнительные затраты — это дополнительное время, необходимое для того, чтобы избегать этого района и вместо этого доставлять нефть вокруг мыса Доброй Надежды.”

По его словам, “цены, вероятно, упадут на 5–15 центов ниже, чем в 2023 году — вероятно, примерно на 3,45–3,50 доллара”.

“Хотя общенациональная электрификация автомобилей еще больше увеличивает предложение и снижает стоимость нефти, этот процесс идет очень медленно,” – добавил он. “Чтобы обновить парк из более чем 280 миллионов автомобилей, зарегистрированных в США, требуется около 10–12 лет. Более сильное снижение цен может быть связано с тем фактом, что автомобили, на которых мы ездим сейчас, гораздо более экономичны, чем раньше – десять или двадцать лет назад, а также тот факт, что после пандемии многие водители по-прежнему работают из дома.”

“Американцы азиатского происхождения и жители островов Тихого океана, AAPI — самое быстрорастущее сообщество меньшинств в США, вклад которого в экономический выпуск только в 2021 году составил более 1 триллиона долларов и на долю которого приходится почти 10% всех предпринимателей по всей стране — при этом 2,9 миллиона владельцев бизнеса AAPI нанимают 5,1 миллиона человек,” – сказала Чилин Тонг, президент и генеральный директор Национальной Американской палаты торговли и предпринимательства жителей азиатских/тихоокеанских островов (National ACE).

“Поскольку владельцы бизнеса AAPI продолжают восстанавливаться после пандемии, главной проблемой, с которой они сталкиваются, является доступ к капиталу,” – продолжила она. “Почти 30% респондентов нашего последнего опроса очень мало уверены в том, что смогут профинансировать чрезвычайные деловые расходы в размере 5000 долларов.”

“О том, какую помощь можно получить предприниматели AAPI чаще всего не знают, чаще всего из-за языковых барьеров,” – добавила она. “Несмотря на эти проблемы, в 2023 году было подано беспрецедентное количество новых бизнес-приложений — 5,5 миллионов, что сделало его самым успешным годом по количеству новых бизнес-приложений за всю историю наблюдений. Всего в США насчитывается более 33 миллионов малого бизнеса.”.

Пo ее словам, ожидания на предстоящий год неоднозначны: в то время как 61% владельцев имеют позитивный прогноз для своего бизнеса в 2024 году, 71% придерживаются мрачного взгляда на саму экономику. Эти означаeт, что экономика является проблемой номер один для многих представителей AAPI и малого бизнеса в целом.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.