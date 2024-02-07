“Американцам так и не удалось построить демократию в Украине”

Русскоязычный проектировщик микросхем Юрий Панчул из калифорнийской Кремниевой долины, работающий в настоящее время в качестве инженера компании Samsung, дал развернутое интервью “Славянскому Сакраменто”. Он рассказал о своих проектах в России и поделился своим видением войны в Украине.

Автор образовательных программ по микроэлектронике в странах бывшего СССР (онлайн курс от РОСНАНО и учебники от ВШЭ МИЭМ) рассказал о сотрудничестве с российскими ВУЗами и техкомпаниями, о своем видении причин войны России с Украиной, а также о преследованиях по отношению к себе со стороны украинской диаспоры в США.

Американец советского происхождения вырос в Киеве, учился в Москве иммигрировал в Калифорнию после развала Союза. Панчул поддерживает начинающих инженеров в IT-технологиях и ждет приглашение в очередной раз посетить Москву. В интервью он рассказывает о родителях, которых он перевез в США из Украины с начала полномасштабной войны против украинцев.

Стоит отметить, что в свое время, Панчул работал над создаванием софта для советского суперкомпьютера, который использовался в том числе в ядерной и военной сфере СССР и РФ.

Панчул часто вспоминает время, когда он работал в российской столице и верит в развитие российского кластера “Сколково” на территории новой Москвы. Интервью было записано в районе залива Сан-Франциско на площадке клуба хакеров Hacker Dojo сразу после образовательного мероприятия по производству микросхем, которое организовал Юрий.

Панчул поделился своими идеями о том, как проектировать микросхемы, не имея особых ресурсов. Он утверждает, что собственную плату можно изготовить за несколько тысяч долларов или даже вообще бесплатно.

Виталий Атаев Трошин, Елена Кузнецова, Руслан Гуржий, SlavicSac.com

California Local News Fellowship