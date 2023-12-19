Как не попасться на удочку, приобретая автомобиль у диллера?

Мысль о том, чтобы от дилера можно уехать на новой машине, покупка которой считается самой дорогой покупкой, которую многие потребители делают, не считая приобретение дома, может быть одновременно стрессовой и воодушевляющей. Но если дилер поступает нечестно, этот процесс может стать не очень приятным опытом. Правило Федеральной Торговой Комиссии (FTC) по борьбе с мошенничеством в сфере розничной торговли автомобилями (Combating Auto Retail Scams, CARS), о котором было объявлено на 12 декабря, требует прозрачности в процессе покупки автомобилей.

Кроме того, оно принесет значительную экономию, составляющую примерно 3,4 миллиарда долларов в год для людей, покупающих новый автомобиль, и позволит потребителям экономить примерно 72 миллиона часов в год. Фактически, правило CARS включает в себя ключевые положения о ценах, дополнительных продуктах и услугах, а также согласии покупателя.

На еженедельном брифинге EMS 15 декабря, организованном совместно с Федеральной торговой комиссией, представители агентства объяснили, как новые правила CARS требуют прозрачности от автодилеров, защищают покупателей от автомобильного мошенничества.

Заместитель директора отдела финансовой практики Федеральной торговой комиссии Малини Митхал рассказала, что правило CARS, объявленное Федеральной торговой комиссией, борется с двумя основными видами мошенничества, с которыми сталкиваются покупатели автомобилей: тактикой приманки и подмены, когда дилеры рекламируют низкую цену, чтобы привлечь вас, но после того, как вы проведете на месте несколько часов, вы узнаете, что машина стоит намного дороже, чем рекламировалась, и мусорные сборы (“junk fees”), которые являются скрытыми платежами и сложными автомобильными контрактами.

По ее словам, CARS, вступившие в силу 30 июля 2024 года, сэкономит покупателям автомобилей, столкнувшимся с такой тактикой, примерно 3,4 миллиарда долларов и 72 миллиона часов в год.

“Это правило особенно помогает честным автодиллерам, которые смогут конкурировать на равных; им не придется беспокоиться о потере бизнеса из-за конкурента, который притворяется, что у него более низкая цена, чтобы заманить потребителей на свою стоянку, но затем взимает гораздо больше, как только потребитель туда доберется,” – пояснила она.

По ее словам, правило CARS позволяет добиться этого четырьмя способами: во-первых, дилеры не могут лгать о ключевой информации, такой как затраты, условия финансирования, надбавки и скидки; во-вторых, дилеры должны сообщать потребителям полную стоимость автомобиля (например, полную стоимость 10-летнего контракта, а не только первые несколько ежемесячных платежей); в-третьих, дилеры не могут взимать мусорные сборы, которые не приносят пользы потребителю (например, вторая гарантия без покрытия или дополнительные услуги по замене масла в электромобиле); и в-четвертых: дилеры могут взимать плату за товары только в том случае, если потребители знают, за что взимается плата, и согласны платить за нее — поэтому в контрактах больше нет скрытых затрат.

Юрист финансового отдела FTC Джейми Брукс добавила, что новое правило FTC также требует, чтобы дилеры, рекламирующие автомобиль на определенном языке, например, на испанском, четко раскрывали любые дополнительные расходы на этом же языке, чтобы покупатели знали, на что они соглашаются.

Она также пояснила, что правило CARS особенно фокусируется на тактике “заманивания и подмены” (bait-and-switch) из-за множество предпринятых со стороны FTC против этой нечестной практики некоторых автодилеров. По ее словам, большая часть этой обманной рекламы включает в себя искажение полной стоимости автомобиля, ежемесячного платежа по нему или участия дилерского центра в государственных программах.

Например, в 2014 году Федеральная торговая комиссия подала в суд на компанию Casino Auto Sales в Ла-Пуэнте, штат Калифорния, за рекламу автомобиля стоимостью 18 000 долларов США, при этом информация о дополнительном первоначальном взносе в размере 5 000 долларов США сверх $18000 был напечатан мелким шрифтом специально для испаноязычных потребителей.

В 2020 году агентство подало в суд на рекламное агентство Traffic Jam Events из Кеннера, штат Луизиана, которое работало с одним автодилером, за то, что оно делало почтовые рассылки, которые предположительно направляли потребителей на сайт якобы программы помощи в связи с COVID, адрес которого на самом деле был автомобильной стоянкой дилера.

Она также отметила, что такая тактика наносит вред не только покупателям автомобилей, но и самим дилерам, которым приходится забивать фиктивные цены нечестных конкурентов. Когда дилерский центр рекламирует низкие цены, люди в конечном итоге выбирают его среди других.

Юрист Отдела финансовой практики Федеральной торговой комиссии Санья Шахрасби рассказала, что многие из этих претензий также включают в себя “мусорные сборы” за скрытые дополнительные опции, такие как расширенные гарантии, защита автомобиля или активов или покрытия, которые должны защищать автомобиль, которые могут легко принести неосведомленным покупателям тысячи долларов дополнительных расходов.

“Только за последние два года, — продолжила она, — дилеры существенно повысили цены на эти дополнения, хотя такие продукты и услуги в основном не ограничены предложением.”

В иске FTC 2022 года против крупного дилера Napleton, тринадцатой по величине дилерской группы в стране, было установлено, что 83% или 16 848 клиентов дилера были подписаны на дополнительные услуги, на которые они не соглашались – например, один потребитель заплатил за контракт на обслуживание на сумму $2000, который, по словам дилера, был бесплатным.

“Этот иск выявил не только то, что с покупателей взимали плату за дополнения, на которые они не соглашались, но и то, что среди этих покупателей было непропорционально много чернокожих и латиноамериканцев,” – подчеркнула Малини Митхал.

В 2023 году иск против дилерской группы Rhinelander Auto Center, базирующейся в Висконсине, выявил аналогичную направленность против местных потребителей среди коренных американцев.

Во многом уязвимость этих расовых и этнических групп объясняется тем, что доступ к языку затруднен большими контрактами с неясными формулировками о выплатах.

“Правило CARS запрещает поведение, которое уже является незаконным, и если дилер лжет вам о цене автомобиля, то он уже нарушает правила Федеральной торговой комиссии, вы имеете право заявить об этом,” – добавила она.

“Так как правило затрагивает деньги, и люди говорят об этом, то легче вернуть вам деньги, когда мошеннические дилеры видят, что их разоблачают благодаря этому правилу, а честные дилеры видят, что закон на их стороне,” – сказала Малини Митхал.

Отвечая на вопрос журналистов, она также сказала, что если вы считаете, что вас обманули, свяжитесь с дилером, сообщите о своем подозрении и предупредите, что обратитесь в FTC с жалобой.

“Скорее всего недобросовестный дилер ведет вам деньги быстрее, чем будет ждать, когда FTC будет разбираться с ним,” – предположила она.

Также все представители FTC попросили всех потребителей обязательно сообщать о случаях, кажущихся им нарушением их, даже если не было финансовых потерь, т.к. жалобы, их количество дают понимание, в каком направлении должно работать федеральное агентство.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.