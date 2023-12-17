Временный домик для бездомных в Сан-Франциско обойдётся более сотни тысяч долларов США, пишет San Francisco Chronicle.

В 2022 году мегаполис спонсировал проект по строительству и созданию 70 временных домиков для людей, оказавшихся на улице. К идее примкнули многие жители, проявив себя в качестве волонтёров и жертвователей некоторой мебели.

Строения обошлись казне в 34 тысячи долларов США за штуку. Проект вызвал восхищение бездомных жителей, которые смогли разместиться в мини-домиках за счёт бюджета города.

Подобная инициатива понравилась чиновникам, которые, в свою очередь, высказались за распространения аналогичных инициатив по всему Большому Сан-Франциско.

Тем не менее, у инициативы были и критики, которые были возмущены коротким гарантийным сроком недвижимости – всего лишь один год.

С тех пор прошло уже больше года, и у многих возникает вопрос: когда же начнут реализовывать данный проект повсеместно? Ведь он смог бы решить многие вопросы популярного города на берегу Тихого океана.

Как выяснилось, новая версия замысла по расселению бездомных обойдётся бюджету намного дороже прошлогоднего. По предварительной оценке, стоимость может составлять 113 000 долларов за домишко. Многое зависит от компании, которая готова поучаствовать в тендере и от того, как будет идти работа над документами, которые необходимо подготовить и согласовать со многими департаментами – а это может занять много времени.

При этом, “начинка” домиков по новой цене улучшится, т.к. проектировщики учли пожелания о том, чем необходимо оснастить мини-жилища.

Хотя реализация проекта в 2022 году показала, что чиновники были сильно заинтересованы в его скорейшей реализации и действовали достаточно решительно по вопросам утверждения запрашиваемых лицензий, некоторые эксперты, имеющие опыт в строительстве, утверждают, что в прошлый раз удалось сэкономить из-за активности горожан, которые активно принимали участие в его реализации.

Но не стоит рассчитывать лишь на добрых волонтёров: лоббисты проекта вынуждены заявить о суммах, которые стоит потратить без каких-либо надежд на помощь со стороны добровольцев.

Остаётся надеяться, что бюджет города потянет реализацию очередного амбициозного и столь нужного всему Сан-Франциско проекта. Однако даты по открытию новых домиков для бездомных не объявлены, пока стоит рассчитывать на скорейшее утверждение необходимых бюджетов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship