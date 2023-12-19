Пастор христианской евангельской церкви из Сакраменто Игорь Пузанов покинул Калифорнию вместе со своей семьёй.

Наш герой вырос в Сан-Франциско и охотно делится воспоминаниями о своей юношеской жизни в одном из самых благополучных районов Америки. По его словам, во время пандемии Covid-19 в 2021 году он и его близкие отправились путешествовать по всей стране. Проезжая каждый штат, они останавливались и любовались природой.

Добравшись до Западной Флориды, семья застряла в одном из местных фешенебельных отелей на берегу Мексиканского залива из-за ограничений на передвижения, которые настигли их по дороге.

Пузановым настолько понравилась эта часть Апельсинового штата, что они решили задержаться здесь, попробовать новый быт и создать новый бизнес. Глава семейства Игорь проводит службы своего нового прихода на русском языке в городе Панама-Сити-Бич.

Он утверждает, что покинуть Калифорнию его заставили высокие цены на жилье, огромные налоги на бизнес и опасение “пропаганды” гомосексуализма. Пастор Игорь поделился многочисленными историями на тему ЛГБТ, с которыми ему пришлось столкнуться, пока он проживал в Золотом штате, будучи пастором в церквях “Рука помощи” в Сан-Франциско и “Дом исцеления” в Сакраменто.