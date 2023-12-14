Жалобы на мошенничество можно подавать в Федеральную Торговую Комиссию на русском языке

Жалобы на мошенничество можно подавать в Федеральную Торговую Комиссию на родном языке.

Федеральная торговая комиссия (ФТК/FTC) теперь принимает жалобы не только на английском и испанском языках, но и на других языках: на арабском, вьетнамском, мандарин, корейском, сомалийском, тагальском, русском, польском, португальском и многих других языках.

На специальном брифинге EMS 21 ноября эксперты Федеральной торговой комиссии по мошенничеству с потребителями объяснили, почему эта новая возможность языкового доступа, появившаяся осенью, поможет им получить более четкое представление о том, какие группы населения страдают от того или иного вида мошенничества, а также поможет потребителям сообщать о мошенничестве – по телефону или через Интернет – и получать советы на предпочитаемом ими языке о том, как предотвратить мошенничество.

“У нас уже давно есть возможность услышать мнение людей на английском и испанском языках,” — сказала Моника Вака, заместитель директора Бюро по защите прав потребителей Федеральной торговой комиссии. “Получение жалоб от людей на других языках было для нас ограничением.”

Моника Вака подчеркнула важность того, чтобы люди сообщали об этом не только ради себя, но и для того, чтобы помочь Федеральной торговой комиссии распространить информацию до того, как еще больше людей станут жертвами мошенничества.

“Мы можем возбуждать дела и проводить просвещение только о тех мошенничествах, о которых нам известно,” — сказала она.

Судя по количеству сообщений, сделанных людьми на английском или испанском языках, мошенничество, обманные или недобросовестные методы ведения бизнеса обошлись американским потребителям в прошлом году почти в 9 миллиардов долларов, отметила Лариса Бунго, старший юрист Отдела потребительского и бизнес-образования Федеральной торговой комиссии.

Люди, которые обеспокоены тем, что стали жертвами, могут обратиться за помощью в Федеральную торговую комиссию по телефону или через Интернет. Это послужит сигналом Сети защиты потребителей Федеральной торговой комиссии – объединению из 3000 сотрудников правоохранительных органов на федеральном, региональном и местном уровнях – о необходимости быть начеку.

Если Федеральная торговая комиссия сможет достаточно быстро поймать преступников, есть возможность вернуть ваши деньги – это еще одна причина не колебаться, если вы считаете, что вас обманули.

Например, FTC удалось вернуть 245 миллионов долларов, которые она возвращает клиентам Epic Games, создателя популярной игры Fortnite, которая, как утверждает FTC, обманом заставила молодых игроков совершить непреднамеренные покупки.

Крайний срок подачи иска – 17 января 2024 года.

Конечно, чтобы вернуть деньги с помощью FTC, вам придется идентифицировать себя при подаче заявления, но в любом случае вас никогда не спросят о вашем иммиграционном статусе. Иногда успех в возврате денег зависит от того, как обманули жертву. Например, если платежи производились с помощью кредитной карты, возможно, можно оспорить списание с компанией-эмитентом карты.

“Только мошенники настаивают, чтобы вы платили подарочной картой, криптовалютой или банковским переводом,” — предостерегла Лариса Бунго. “Так что будьте осторожны.”

Еще одна причина не откладывать сообщение о подозрениях на мошенничество заключается в том, что мошенники часто работают из-за границы, где к ним и полученным ими деньгам труднее добраться правоохранительным органам.

По словам Ларисы Бунго, даже если вам удалось избежать мошенничества, сообщение о попытке поможет информировать и, таким образом, защитить ничего не подозревающих потенциальных жертв.

Информация доступна на веб-сайте агентства, а сотрудники многоязычного колл-центра могут предложить людям ряд следующих шагов.

Позвоните по телефону (877) 382-4357, затем нажмите 3. Последовательность сообщений на разных языках подскажет вам, какой номер нажать дальше, чтобы связаться с личным переводчиком, знающим ваш язык.

Линии открыты с 9:00 до 17:00. EST, то есть с 6:00 до 14:00 на Западном побережье.

Новые языковые варианты, доступные с прошлого месяца, включают португальский, французский, тагальский, сомалийский, вьетнамский, арабский, русский, польский, корейский, украинский, хмонг и мандаринский диалект.

Федеральная торговая комиссия имеет возможность находить переводчиков почти на 200 языках по мере возникновения необходимости.

Эту многоязычную систему отчетности также можно использовать для сообщения о ситуациях кражи личных данных. Для этого позвоните по телефону (877) 438-4338, а затем выполните тот же процесс, набрав 3, чтобы получить доступ к различным доступным языкам.

Вы можете сообщить о мошенничестве или краже личных данных онлайн на сайтах ReportFraud.ftc.gov или IdentityTheft.gov или на испанском языке ReporteFraude.ftc.gov и RobodeIdentidad.gov.

Все эти четыре веб-страницы имеют раскрывающиеся списки в поле с надписью «языки» или «идиомы», которые позволяют пользователям составлять жалобы на десятках других языков.

Бунго также рассказала о многочисленных ресурсах, которые Федеральная торговая комиссия предоставляет людям бесплатно для распространения в своих сообществах, как в Интернете, так и в печати.

Например, существует руководство по борьбе с мошенничеством для недавних иммигрантов и беженцев и руководство для владельцев малого бизнеса. Там содержится информация о «четырех признаках, предупреждающих о мошенничестве», т.е. описания распространенных уловок, таких как поддельные счета, выдача себя за деловое лицо, плохая деловая практика, фиктивные возможности трудоустройства, фальшивые интернет-магазины и «фишинговые» ссылки, замаскированные так, будто они от компаний, пытающихся осуществить доставку.

По словам Ларисы Бунго, по запросу агентство также бесплатно распечатает и отправит эти руководства общественным организациям.

Юрист и журналист Чонвон Ли описал сценарий, свидетелем которого он стал, и о котором он сообщил в корейской общине Атланты, когда пенсионер потерял десятки тысяч долларов из-за инвестиционного мошенника, который завоевал его доверие отчасти благодаря знанию корейского языка.

Публичность этого дела, финансовой пирамиды, которая стала известна как Club Mega Planet, помогла гос.обвинителям раскрыть других жертв в нескольких штатах. Информирование правоохранительных органов о случаях мошенничества увеличивает вероятность ареста преступников, а оперативное сообщение может помочь предотвратить трату украденных денег до того, как их нельзя будет вернуть.

“Инициатива Федеральной торговой комиссии по доступу к языку имеет историческое значение,” — сказал Ли. “Она показывает, что правительственные учреждения стремятся отдать должное таким иммигрантам, как мы. Доступ к языку избавляет от страха и стыда и дает вам уверенность и воодушевление в том, что вы не одиноки и кто-то вас слушает.”

“Информация — самое мощное оружие против мошенников. Получайте образование и информацию.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.