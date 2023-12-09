Депутат Московской городской думы о выборах президента РФ

Видеоинтервью с депутатом Московской городской думы VII созыва Евгением Ступиным для “Славянского Сакраменто”.

С известным адвокатом и российским правозащитником Евгением Ступиным мы поговорили о главной политической новости про “неожиданное” выдвижение Путиным своей кандидатуры на грядущих выборах президента России в 2024 года, а также Евгений ответил на вопросы от читателей.

“Иноагент” Ступин покинул территорию Российской Федерации из-за опасений за себя и семью, которую он вывез в Армению.

Ступин был избран депутатом российской столицы в 2019 году по одному из одномандатных округов. Он шёл на выборы от партии КПРФ, в 2023 годы был исключен из нее за его поддержку местных жителей и сотрудничество с “несистемной” оппозицией.

Летом этого года Министерство юстиции РФ назвало Ступина иноагентом, который до сегодняшнего момента планомерно выступает против войны в Украине.

Согласно многим общественным опросам различных пабликов, Ступин может претендовать на роль лидера оппозиции на президентских выборах в России в 2024 году.