Гражданка России обвинена в попытке незаконного ввоза биологических материалов в США

В Бостоне федеральное жюри присяжных предъявило обвинение гражданке России, якобы пытавшейся тайно провезти в Соединённые Штаты биологические образцы, включая эмбрионы шпорцевых лягушек.

31-летняя Ксения Петрова была обвинена по трём статьям: сокрытие существенного факта, дача ложных показаний и контрабанда товаров в США. Она была задержана сотрудниками иммиграционной службы 16 февраля 2025 года и официально обвинена по уголовному делу 14 мая 2025 года. В настоящее время Петрова находится под подпиской о невыезде.

Согласно материалам дела, 16 февраля 2025 года Петрова прибыла в аэропорт Логан в Бостоне рейсом из Парижа. Её багаж был проверен после того, как служебная собака таможенной службы якобы учуяла подозрительный запах в её спортивной сумке. В ходе проверки в специальной зоне инспектор обнаружил незадекларированные биологические материалы, среди которых — коробка с эмбрионами шпорцевых лягушек в микропробирках, образцы эмбрионов в парафиновых заготовках, а также окрашенные слайды с тканями. Согласно закону, все предметы, ввозимые в США, подлежат обязательному декларированию при въезде.

По версии следствия, при первоначальном допросе Петрова отрицала наличие биоматериалов в багаже. Однако позже якобы призналась, что везла биологические образцы. Под присягой она заявила, что «не была уверена», что обязана их декларировать.

Однако, как утверждает обвинение, в телефоне Петровой были обнаружены переписки, где её коллега прямо предупреждает о необходимости декларирования подобных материалов: «Если везёшь образцы или антитела, убедись, что у тебя есть разрешение. Помни про то сообщение в общем чате о лягушачьих эмбрионах — у меня тогда TSA проверяли сумку на таможне в Бостоне».

В другом сообщении научный руководитель Петровой якобы спрашивает её: «Какой у тебя план пройти американскую таможню с образцами? Это самое сложное место на всём пути». На что Петрова отвечает: «Плана пока нет. Проглотить их не получится».

За сокрытие фактов и дачу ложных показаний Петровой грозит до 5 лет лишения свободы, до 3 лет надзора после освобождения и штраф до $250,000. За контрабанду максимальное наказание составляет до 20 лет тюрьмы, до 5 лет надзора и штраф до $250,000. Окончательное наказание будет определено судьёй федерального суда в соответствии с законами и рекомендациями по вынесению приговоров США.