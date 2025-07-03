Палата представителей США одобрила спорный бюджет: урезаны здравоохранение и помощь на питание

3 июля Палата представителей США минимальным перевесом (218 голосов «за» против 214 «против») приняла масштабный бюджетный законопроект, который вызвал резкую критику за сокращение расходов на социальные программы. Законопроект предусматривает урезание на $1 триллион программы Medicaid и сокращение на $189 миллиардов Программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP).

Президент Дональд Трамп ожидает подписать документ в 17:00 по восточному времени. В заявлении Белого дома сказано: «Один Большой Красивый Билль президента Трампа выполняет здравую повестку, за которую проголосовали почти 80 миллионов американцев — крупнейшее в истории снижение налогов для среднего класса, постоянная защита границ, рекордное военное финансирование и возвращение финансовой ответственности».

В документе предусмотрены масштабные налоговые льготы для богатых домохозяйств — $4,5 трлн на ближайшие пять лет, усиление финансирования оборонных программ и энергетических проектов, преимущественно в пользу ископаемого топлива, при этом налоговые льготы для возобновляемой энергетики сокращаются.

«Люди будут умирать»

Лидер демократов в Палате Хаким Джеффрис пытался сорвать голосование, выступая более 8,5 часов. «Я выступаю против этого чудовищного акта, который уничтожает Medicaid, лишает еды детей, пожилых и ветеранов, и раздаёт миллиардерам огромные налоговые поблажки. Люди будут умирать», — заявил он.

Против законопроекта проголосовали лишь два республиканца: Брайан Фицпатрик (Пенсильвания) и Томас Мэсси (Кентукки). Фицпатрик заявил, что его не устраивают поправки Сената, особенно касающиеся Medicaid.

По оценкам Бюджетного управления Конгресса, закон приведёт к росту числа незастрахованных американцев почти до 12 миллионов.

«Моральный провал»

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал закон «моральным провалом». «Президент и его MAGA-сторонники лишают больных раком медицинской помощи, отбирают еду у детей и забирают деньги у трудящихся ради налоговых подарков для сверхбогатых. Наследие Трампа — это более неравная, более обременённая долгами и более опасная Америка. Позор», — говорится в его заявлении.

Конгрессвумен Грейс Мэнг (демократ, Нью-Йорк) резко осудила принятие бюджета: «Этот кошмар лишает 17 миллионов человек медицинской страховки, забирает еду у 45 миллионов американцев и раздувает госдолг на $4 триллиона ради налоговых льгот миллиардерам».

«Удар по детям»

Президент UnidosUS Жанет Мургуйя напомнила, что 45% детей в США зависят от Medicaid. По её словам, более 4 миллионов латиноамериканцев рискуют потерять страховку. Кроме того, закон отменяет налоговый вычет на детей для 2,6 млн граждан США, чьи родители не имеют документов, урезает поддержку высшего образования и может утроить выплаты по студенческим кредитам для миллионов студентов-латиноамериканцев.

«Конгресс сделал эти выборы за народ — и последствия будут ощущаться поколениями. Мы не забудем этот момент», — подчеркнула она.

Sunita Sohrabji | ACoM

Американское сообщество медиа ACoM проведёт брифинг 11 июля, где подробно разберёт положения закона. Трансляция будет доступна на сайте ACoM.