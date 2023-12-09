Калифорнийские полицейские обнаружили наркотики в детской воскресной школе.

Согласно информации офиса шерифа округа Марипоса, правоохранители поучили информацию о том, что у лиц, находящихся в церкви и проживавших в комнате воскресной школе, имелся метамфетамин.

Учебное заведение относится к лютеранской церкви, расположенной в городе Марипоса шоссе номер 49S.

Во время обыска здания в детской воскресной школе были обнаружены метамфетамин и принадлежности для его употребления, а в рюкзаке на кухне был обнаружен еще один пакетик с метамфетамином и свидетельством его продажи.

Полицейские заявили о церкви как о месте сбыта наркотических веществ, однако, как подчеркнуто в заявлении офиса шерифа округа Марипоса, нет никаких доказательств, что сотрудники религиозного учреждения могли не знать, что их храм используется для распространения метамфетамина.

“Мы, как сообщество, должны всегда поднимать друг друга, а не принижать друг друга. Мы понимаем, что это особенно тревожно, потому что это происходит в церкви, но давайте не будем путать то, что произошло, есть много замечательных членов церкви, и, к сожалению, отдельные люди воспользовались этим вместо того, чтобы обратиться за помощью по правильным причинам. Наша прозрачность — хорошее напоминание о ежедневной борьбе, которую мы ведем в офисе шерифа, и это зло может быть где угодно,” – опубликовано заявление мшерифа Бриза на странице местного полицейского участка в Facebook.

В связи с обнаруженными наркотиками были задержаны:

Меган МакВортер, 49 лет

Келли Кертис, 57 лет

Рэй Хеттингер, 43 года

Майкл Адамчик, 66 лет

Им грозит штраф и уголовное дело за незаконное хранение и распространение наркотиков в общественном месте.