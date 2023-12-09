Хантер Байден снова отличился. Одиозному отпрыску нынешнего главы государства придётся отвечать по девяти пунктам обвинения, которые связаны с неуплатой налогов и уголовным преступлением. В этот раз дела будут слушаться в федеральном суде города Лос-Анджелес.

Обвиняемый якобы подал недостоверную налоговую декларацию и сокрыл свои доходы. В документах дела говорится, что начиная с 2016 по конец 2020 года Хантер спускал миллионы долларов США на психотропные вещества, содержание эскортниц, предметы роскоши и добротную жизнь.

Защитником Хантера в судах Калифорнии назначена Эбби Лоуэлл, которая уже заявила о предвзятости правосудия из-за семейных уз обвиняемого с действующим президентом Штатов.

В налоговых махинациях сына лидера Америки обвиняет прокурор Дэвид Вайсом, который ранее был назначен Дональдом Трапом, 45-м президентом страны. При этом судьёй будет выступать Марк Скарси, который также занял свой пост при миллиардере Трампе.

Согласно судебному заключению, Байден младший последние 4 года “химичил” с налоговыми декларациями, из-за чего не доплатил государству порядка 1,4 миллиона долларов США.

В обвинительном заключении также говорится, что Хантер Байден «хорошо заработал», работая в совете директоров украинского промышленного конгломерата Burisma и китайского фонда прямых инвестиций.

Прокуроры заявили, что с 2016 по октябрь 2020 года он получил общий валовой доход более 7 миллионов долларов.

В эту сумму входят почти 2,3 миллиона долларов от его должности в совете директоров Burisma в период с 2016 по 2019 год, говорится в документе.

Адвокат Хантера Байдена Эбби Лоуэлл заявил в своем заявлении, что его клиент полностью выплатил налоги, обвинив специального прокурора США Дэвида Вайса, который возглавляет расследование в отношении Хантера Байдена, в нарушении предыдущего соглашения и политической предвзятости.

“Если бы фамилия сына президента была какой-то другой, обвинения в Делавэре, а теперь и в Калифорнии, не были бы предъявлены,” – цитирует NBC NEWS слова адвоката Лоуэлл в отношении Байдена младшего.

Госпожа Эбби дополнила свои комментарии информацией о том, что ее подзащитный во время отчитывался перед американской налоговой и уплачивал все необходимые взносы.

Некоторые политические обозреватели связывают новые обвинения против Хантера Байдена политической игрой перед очередными выборами осенью 2024 года. Речь может дойти даже до инсценировки импичмента со стороны республиканцев в Конгрессе, ведь они годы подряд яростно настаивают на расследованиях в отношении Байдена младшего.

При этом сына действующего президента страны будут судить и за хранение огнестрельного оружия во время употребления наркотиков. На суд уже собираются свидетели, которые, якобы, могут подтвердить все эти обвинения.

В случае доказательства вины Хантеру Байдену могут назначить максимальное наказание в виде лишения свободы до 17 лет.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship