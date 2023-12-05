Деньги для Украины закончатся к концу года

Об этом написала в предназначенном спикеру Майку Джонсону письме, датированном 4 декабря, Шаланда Янг, директор Отдела управления и бюджета.

“Я хочу внести ясность: без действий Конгресса к концу года у нас закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и техники для Украины, а также для предоставления техники из военных запасов США. Для достижения этого момента не существует волшебного источника финансирования. У нас закончились деньги – и почти нет времени,” – написала Шаланда Янг.

В октябре президент Джо Байден запросил пакет помощи на сумму почти 106 миллиардов долларов для Украины, Израиля и других нужд, но в Конгрессе решение еще не принято. Растет скептицизм Республиканской партии по поводу масштабов помощи Украине.

А те республиканцы, которые поддерживают финансирование, в качестве условия предоставления помощи настаивают на изменении пограничной политики США и Мексики, чтобы остановить поток мигрантов.

Согласно письму, Конгресс уже выделил 111 миллиардов долларов на помощь Украине, в том числе 67 миллиардов долларов на финансирование военных закупок, 27 миллиардов долларов на экономическую и гражданскую помощь и 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь. Все эти средства, за исключением примерно 3% военного финансирования, были исчерпаны к середине ноября.

“У нас нет денег, чтобы поддержать Украину в этой борьбе. Это не проблема следующего года. Настало время помочь демократической Украине в борьбе с российской агрессией. Пришло время Конгрессу действовать,” – такими словами закончила свое письмо Шаланда Янг.

Как сообщает AP, президент Украины Владимир Зеленский обратится к сенаторам США по видеосвязи во вторник во время секретного брифинга, в связи просьбой Байдена одобрить запрос о выделении средств на войну в Украине, Израиле и другие нужды безопасности.