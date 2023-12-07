В Калифорнии нашли место новой «золотой» лихорадки

Министерство энергетики США обнародовало новое исследование солёного озера Солтон-Си, которое находится в округе Империал недалеко от границы с Мексикой. Озеро по дороге в долину Коачелла уже называют одним из крупнейших в мире месторождений «белого золота» – лития.

Учёные заявили, что водный бассейн содержит огромное количество полезных ископаемых для производства сотен тысяч миллионов никель-кобальт-алюминиевых батарей, необходимых для производства электрических автомобилей.

К проекту приложили свои руки и специалисты одного из лучших государственных университетов страны в Беркли. По из данным, что найденные в Солтон-Си породы имеют достаточную концентрацию, чтобы произвести 3400 килотонн лития.

Учёные из Беркли заявили, что данный природный материал способен питать не только автомобили нового поколения, но и другие электронные устройства.

После таких заявлений можно прогнозировать экономический бум данных территорий. Ведь район вокруг озера стал менее привлекателен для местных и туристов в связи с отсутствием здесь рабочих мест и производства.

Известно, что правительство штата Калифорния имело данные о залежах полезных ископаемых на дне озера, но проявляло к ним мало внимания.

Солтон-Си когда-то было курортом, но теперь это полутоксичное, умирающее озеро. В последние годы земля и дома вокруг водоёма продавались за бесценок. В этом году округ Империал выставлял дешевую недвижимость на продажу в непосредственной близости от озера Солтон-Си, но было мало желающих приобрести ее здесь. Эксперты в области инвестиций предостерегают потенциальных инвесторов от вложений в эти территории, по крайней мере в ближайшее время.

Залежи в озере могут принести прибыль производителям, но неизвестно, как на их добычу отреагирует окружающая среда и какие последствия могут быть для здоровья людей. Местные жители неоднократно заявляли о проблемах с дыханием.

Солтон-Си – крупнейшее озеро штата, третье по площади солёное озеро в США и девятнадцатое по этому параметру среди всех озёрных стран.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship