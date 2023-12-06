Байден: мы не можем позволить Путину победить

Президент обратился к республиканцам в Конгрессе с призывом о выделении новой военной помощи Украине, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В среду президент Джо Байден обратился к республиканцам в Конгрессе с призывом о выделении новой военной помощи Украине, предупредив, что победа России над Украиной приведет к тому, что Москва сможет напасть на союзников по НАТО.



Официальный представитель администрации сообщил, что 6 декабря Вашингтон планирует объявить о выделении $175 млн в качестве дополнительной военной помощи Киеву.



«Если Путин захватит Украину, он на этом не остановится, – подчеркнул Байден, добавив, что Путин может напасть на союзника по НАТО и тогда «американские войска вступят в бой с российскими».



«Мы не можем позволить Путину победить», – подчеркнул он.



Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал во вторник, что отсрочка предоставления Киеву американской помощи была бы чревата опасностью того, что Украина проиграет войну с Россией.



Напомним, что в понедельник представители Белого дома заявили, что у США заканчиваются средства на помощь Украине.



В октябре администрация Байдена запросила у Конгресса почти $106 млрд для финансирования помощи Украине, Израилю и обеспечения безопасности границ США, но республиканцы, контролирующие Палату представителей с небольшим большинством голосов, отклонили этот пакет.



Охрана границы с Мексикой – один из главных вопросов, влияющих на переговоры о финансировании Украины и Израиля.



Республиканцы из Палаты представителей и Сената поддерживают возобновление строительства пограничной стены и одновременно заявляют, что большое количество мигрантов не имеет права на убежище, и призывают возродить политику, согласно которой просителям убежища предписывается оставаться в Мексике на время рассмотрения их иммиграционного дела.



Байден заявил, что готов пойти на «значительные» компромиссы по вопросу о границе, но отметил, что республиканцы не получат всего, чего хотят.



«Это должны быть переговоры», – сказал он.



Американские официальные лица надеются, что им удастся добиться одобрения пакета, в рамках которого Киеву будет предоставлена значительная помощь.