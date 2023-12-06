“Украина потеряла Сенат США”

В течение года трампистское крыло в Палате выступали против Украины и активно блокировали дальнейшую помощь через Спикера. И всё это время я говорил о том, что в Сенате такой проблемы нет, потому что республиканский лидер меньшинства Митч МакКоннелл и большинство республиканских сенаторов категорически за поддержку Украины. Вчера Украина потеряла Сенат.

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В сентябре Байден предложил компромиссный законопроект для Украины, в который были включены и деньги для Израиля, и для тихоокеанского региона / Тайвань, и для южной границы. Все три «усластителя» предназначались для республиканцев, которые могут быть против поддержки Украины, но за всё остальное.

В ответ новый Спикер Майк Джонсон привязал деньги для Израиля к уменьшению бюджета нашей налоговой инспекции. В этом не было никакой логики, потому что налоговая приносит больше денег в казну, когда у неё есть адекватный бюджет. Эта «ядовитая пилюля» была вставлена в израильские деньги из идеологических соображений в полной уверенности, что демократы не могут за это проголосовать.

А украинский бюджет Джонсон решил привязать к финансированию южной границы. Демократы и сами были не против увеличить расходы на южную границу. Ведь то же самое предлагал Байден. Но уже тогда было понятно, что в республиканской версии опять будет «ядовитая пилюля» и, скорее всего, не одна.

В итоге республиканцы потребовали не только увеличение контроля над границей, чтобы приостановить нелегальную иммиграцию. Они потребовали фундаментальных реформ в системе иммиграции, в том числе запрет на въезд лиц, подающих на убежище.

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Чтобы оценить всю глубину республиканской подлости, нужно понимать, что Конгресс не может провести иммиграционную реформу уже десятки лет! Это пытался сделать ещё Буш Младший, но правое крыло республиканской партии не давало ему никаких вариантов. И вот проблема, которую США не может решить уже 20 лет, привязали к финансированию Украины!

Если бы республиканцы действительно хотели починить иммиграционную систему, это нужно было бы делать отдельно. Например, ограничения на беженцев, с одной стороны, но натурализация детей, которых привезли в Америку в раннем возрасте (так называемых dreamers). Вместо этого республиканцы требуют всех иммиграционных уступок со стороны демократов в обмен на финансирование Украины.

Поэтому, если политик говорит, что «он за Украину, но», читайте внимательно всё, что он говорит после «но». «Я за Украину, но нам нужно остановить поток беженцев» буквально означает, что он хочет остановить поток беженцев. Украина в лучшем случае на втором месте. Более вероятно, что он просто использует украинский вопрос для достижения абсолютно посторонних политических целей.

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Вы думаете «ну что тут такого»? Почему демократы не могут прогнуться ради Украины? Это интересная постановка вопроса. Почему беженцы из Центральной Америки менее важны, чем помощь для Украины? Почему США должны отказаться от международных обязательств, которые были приняты после Второй Мировой Войны? Не говоря уже о том, что это в корне противоречит принципам демпартии.

У демократов очень разносторонняя коалиция. И когда Байден говорил, что мы должны помогать Украине, самые разные члены этой коалиции, которые не имеют никакого отношения к Украине и у которых полно своих интересов и приоритетов, выстраивались по стойке смирно и голосовали единогласно за любую помощь (было всего одно исключение: 75 демократов проголосовали против поставок кассетных боеприпасов).

И где предел этому шантажу? В следующем пакете для Украины республиканцы потребуют ограничить права ЛГБТ, ещё больше запретить аборты или изучение истории расизма и дискриминации в США? Чем может закончиться республиканская демагогия, противопоставляющая интересы разных групп интересам Украины?

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Да, ситуация выглядит достаточно пессимистично. Но я не знаю, чем это закончится.

С трампистским крылом всё понятно – они будут продолжать блокировать украинские деньги, требовать невозможных условий и давить на Спикера. Сам Джонсон, который уже полтора года голосует против Украины, теперь пытается всем угодить в роли Спикера. Что он в итоге сделает, сложно предугадать, но он уже сообщил сенаторам, что без иммиграционной реформы он не сможет протащить украинский бюджет через Палату.

Возможно, МакКоннелл и другие республиканские «ястребы» просто блефуют в расчёте на то, что Украина окажется для демократов важнее, чем для республиканцев. И может быть они хотели бы выделить деньги для Украины, но на них в любом случае давит Палата, и почему бы не попытаться извлечь какую-то пользу для своих политических интересов?

Многие демократы понимают, что с южной границей в любом случае нужно что-то делать. Возможно, они и более адекватные республиканцы смогут найти какой-то рациональный компромисс без односторонней реформы иммиграционной политики США.

Проблема в том, что у Украины нет времени на эти политические игры, а кое-кто в Кремле внимательно за всем этим наблюдает.

Дмитрий Абрамсон