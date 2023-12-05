Минюст США арестовал сообщника Артема Усса, сбежавшего из Италии в Россию

В понедельник в федеральном суде Бруклина, Нью-Йорк, было раскрыто обвинение по двум пунктам против Владимира Йованчича, 52-летнего гражданина Боснии и Герцеговины, проживающего в Сербии. Его обвинили в препятствовании правосудию и помощи в побеге из-под стражи. Йованчич был арестован 4 декабря в Хорватии. В рамках спецоперации итальянские власти также арестовали второго подозреваемого 4 декабря.

Как утверждается, Йованчич является одним из нескольких лиц, которые помогли Артему Уссу, обвиняемому в деле «Соединенные Штаты против Орехова и других», сбежать из Италии в Россию после решения итальянского суда об экстрадиции Усса в Соединенные Штаты для предъявления ему обвинений.

Усс обвиняется в руководстве глобальной схемой многомиллионной контрабанды военных технологий и технологий двойного назначения, а также венесуэльской нефти, которые приобретались находящимися под санкциями российскими олигархами и компаниями.

«Подозреваемый, предположительно, помог пособнику Кремля сбежать от правосудия, но теперь сам оказался в руках американских правоохранительных органов, – сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако. – Это дело демонстрирует возможности Министерства юстиции и дополнительно раскрывает преступные сети, поддерживающие российский режим, который ведет свою незаконную и ничем не спровоцированную войну в Украине».

«Подозреваемый помог Артему Уссу уклониться от правосудия по обвинению в действиях в поддержке войны России в Украине, уклонении от санкций и помощи олигархам, – сказал прокурор Брион Пис из Восточного округа Нью-Йорка. – Я хочу поблагодарить наших итальянских за их неоценимую помощь и поддержку. Мы продолжим работать вместе, чтобы убедиться, что каждый, кто участвует в этой явной схеме препятствования правосудию, будет привлечен к ответственности».

«Явное неуважение подозреваемого к закону не осталось без ответа. Это обвинение и арест демонстрируют продолжающееся внимание ФБР к привлечению к ответственности тех, кто помогает преступникам уклоняться от американского закона, независимо от того, где они могут пытаться скрыться, – сказал заместитель директора ФБР Пол Аббате. – ФБР, вместе с нашими международными партнерами, продолжит активно расследовать, преследовать и привлекать к ответственности тех, кто способствует коррумпированным практикам, ставящим под угрозу нашу нацию и наши институты».

«Сегодняшние действия являются предупреждением для всех, кто думает о незаконной помощи находящимся под санкциями российским элитам и их пособникам, – сказал со-директор рабочей группы по борьбе с коррупцией Дэвид Лим. – Если вы нарушаете наши законы, мы будем использовать все доступные инструменты и использовать наши международные партнерства, чтобы преследовать вас, пока вы не будете привлечены к правосудию».

Наряду с этим, Государственный департамент предложил вознаграждение в размере до 7 миллионов долларов в рамках Программы вознаграждений по транснациональной организованной преступности (TOCRP) за информацию, которая может привести к аресту или осуждению Артема а Усса.

Как утверждается в обвинении и других судебных документах, Артем Усс, сын Александра Усса, губернатора Красноярского края и близкого союзника президента Владимира Путина, владеет долями в нескольких компаниях, зарегистрированных в Красноярском крае и других местах, а также занимает руководящую должность в дочерней компании «Роснефти», российского государственного нефтяного конгломерата. Усс также владеет несколькими значительными активами в Италии, включая роскошный отель на Сардинии, виноградники и другую недвижимость.

Артем Усс и его деловой партнер Юрий Орехов предположительно организовали транснациональную операцию для мошенничества, контрабанды и отмывания денег под эгидой Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), частной компании, занимающейся промышленным оборудованием и торговлей сырьем, расположенной в Гамбурге.

Используя NDA GmbH в качестве прикрытия, Усс и Орехов закупали военные технологии и технологии двойного назначения у американских производителей, включая технологии производства передовых полупроводников и микропроцессоров, используемых в истребителях, ракетных системах, умных боеприпасах, радарах, спутниках и космической военной сфере. Эти товары отправлялись российским конечным пользователям, включая находящиеся под санкциями компании, обслуживающие оборонный сектор РФ.

Некоторые виды электронных компонентов, полученных через эту преступную схему, были обнаружены на захваченном на поле боя в Украине российском вооружении. Усс и Орехов также использовали NDA GmbH в качестве прикрытия для контрабанды сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям, включая российскую алюминиевую компанию, контролируемую санкционированным олигархом, и крупнейший в мире нефтеперерабатывающий, газовый и нефтехимический конгломерат со штаб-квартирой в Пекине.

Усс был задержан в Милане 17 октября 2022 года по запросу о временном аресте от Соединенных Штатов. После его ареста, несмотря на возражения итальянских и американских прокуроров, Усс был освобожден под домашний арест в своем миланском доме. 21 марта итальянский суд одобрил экстрадицию Усса в Соединенные Штаты. На следующий день Усс сбежал из-под домашнего ареста и покинул Италию, перебравшись в Россию с помощью нескольких лиц, включая Владимира Йованчича.

Расследование бегства Усса показало, что в январе 2023 года Йованчич и другие лица, связанные с сербской организованной преступной группой, были завербованы Уссом для помощи в его бегстве в Россию в случае одобрения экстрадиции. Йованчич встретился с женой Усса в отеле в Милане, где они спланировали, что Йованчич доставит продукты в миланскую резиденцию Усса. Жена Усса также предоставила Йованчичу мобильный телефон и залог в 10 000 евро за его услуги. Позже Йованчичу был предоставлен ключ для прямого доступа в резиденцию Усса.

В день побега Усса, после решения итальянского суда, Йованчич и несколько других соучастников приехали в резиденцию россиянина. С помощью болтореза Йованчич снял с Усса электронный браслет и выбросил его на улицу. Затем Йованчич и его соучастники отвезли Усса через границу в Словению. В течение следующих нескольких дней Йованчич и его соучастники перевезли Усса через Словению, Хорватию и Боснию и Герцеговину, прежде чем пересечь сербскую границу, где Усс заплатил Йованчичу дополнительные 40 000 евро перед посадкой на самолет в Россию.

В случае осуждения Йованчичу грозит максимальное наказание в 20 лет тюрьмы.