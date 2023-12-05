Санкции также введены против бельгийского бизнесмена Ганса Де Хетера и связанных с ним компаний, занимающихся закупками электроники военного назначения для России, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Управление Министерства финансов по контролю за иностранными активами (OFAC) включило 11 юридических и 8 физических лиц в санкционный список в целях «усиления давления на авторитарный режим Александра Лукашенко за жестокое подавление демократического гражданского общества Беларуси, коррупционное финансовое обогащение семьи Лукашенко и соучастие в не имеющей оправдания войне России против Украины».



«Сегодняшние действия подтверждают наши усилия по привлечению Лукашенко, его семьи и его режима к ответственности за их антидемократические действия и нарушения прав человека как в Беларуси, так и во всем мире, – подчеркивается в заявлении замминистра финансов Брайана Нельсона, опубликованном Минфином во вторник. – Мы будем продолжать преследовать тех, кто получает доходы от режима Лукашенко, его так называемые личные “кошельки”, а также тех, кто способствует агрессивной войне России в Украине, координирует перемещение детей из Украины в Беларусь и поддерживает авторитарный режим Лукашенко».



За содействие депортации украинских детей в Россию под санкции попал генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

В заявлении Минфина отмечается, что в июне 2023 года Белорусский Красный Крест сообщил, что в Беларуси находится более 700 украинских детей, а Шевцов посетил украинских детей в Луганске, где заявил по государственному телевидению Беларуси, что организация активно участвует в доставке украинских детей из оккупированных Россией районов Украины в Беларусь.



Кроме того, под санкциями оказался один из ведущих бизнесменов Беларуси Александр Шакутин (и его компания ОАО «АМКОДОР») за то, что он был одним из ближайших сторонников Лукашенко и одним из его «кошельков», предоставляя средства Лукашенко и его режиму в обмен на преференции и льготы.



Санкции были также введены против ряда белорусских предприятий, в частности – ОАО «АЛЕВКУРП», «БелОМО» и его дочерних предприятий: Научно-производственного холдинга точного машиностроения «Планар», ООО «Табак Инвест», холдинга «Горизонт», «Беллесбумпром» и «Белтаможсервис», а также против двух белорусских олигархов, Павла Топузидиса и Виктора Петровича.



Минюст также ввел санкции против бельгийского бизнесмена Ганса Де Хетера и нескольких связанных с ним компаний, занимающихся закупками электроники военного назначения для России.