Назначено вознаграждение в $7 млн за информацию о сыне бывшего губернатора Красноярского края

Сын губернатора Красноярского края обвиняется в финансовых преступлениях, пишет Русская служба «Голоса Америки».

США объявили о денежном вознаграждении в 7 миллионов долларов за сведения об Артеме Уссе, сыне бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, бежавшем из-под стражи в Италии. Госдепартамент предлагает направлять любую информацию, могущую привести к аресту Артема Усса, в ФБР по электронной почте.



В распространенном во вторник заявлении Госдепартамента отмечается, что Артем Усс обвиняется « по четырем пунктам: сговоре с целью обмана федерального агентства США; сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA); сговоре с целью совершения банковского мошенничества; и сговоре с целью отмывания денег в связи с контрабандой нефти и схемой IEEPA».

Американские власти считают, что компания Усса Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, действующая в Гамбурге, покупала электронику и отправляла ее в Россию производителям, входящим в санкционный список. В частности, речь идет о современных полупроводниках и микропроцессорах, которые используются в российских истребителях, ракетных системах, корректируемых боеприпасах, радарах и спутниках.

Федеральное большое жюри Восточного округа Нью-Йорка вынесло обвинение по 12 пунктам уголовного дела Уссу и его 6 сообщникам 19 октября 2022 года.



Усс был арестован в аэропорту Милана 17 октября 2022 года по запросу Министерства юстиции США.

Усс не признал себя виновным и отказался от добровольной экстрадиции в США. 29 октября 2022 года Мещанский суд Москвы вынес решение о заочном аресте Артема Усса по подозрению в отмывании денег. Россия заявила, что также будет добиваться его экстрадиции.



28 ноября 2022 года суд в Милане отправил подозреваемого под домашний арест на время рассмотрения его дела и решения об экстрадиции в США.



В январе 2023 года Усс апеллировал к суду с просьбой экстрадировать его в Россию под предлогом возможной дискриминации в американской тюрьме.



21 марта стало известно, что суд в Милане дал добро на экстрадицию Усса в США, однако, как сообщило тогда агентство ANSA, он бежал из-под домашнего ареста.