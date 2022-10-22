Сын российского олигарха задержан по запросу США

Пятерым гражданам России и двум нефтетрейдерам предъявлены обвинения в уклонении от глобальных санкций и отмывании денег.

Обвиняемые получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата.

В федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) было обнародовано обвинительное заключение по 12 пунктам, в котором пяти гражданам России Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой, также известной как «Лана Нойманн», Тимофею Телегину и Сергею Тулякову предъявлены различные обвинения, связанные с глобальной сетью закупок, контрабанды и отмывания денег. Также обвинения были предъявлены Хуану Фернандо Серрано Понсе, также известному как «Хуанфе Серрано», и Хуану Карлосу Сото, которые в рамках схемы занимались незаконными сделками с нефтью для венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA). 17 октября 2022 года Орехов был арестован в Германии, а Усс арестован в Италии, оба по запросу США – в настоящий момент проходят процедуру экстрадиции.

«Как утверждается, обвиняемые были преступными пособниками олигархов, организуя сложную схему незаконного получения американских военных технологий и нефти, находящейся под санкциями Венесуэлы, посредством множества транзакций с участием подставных компаний и криптовалюты. Их усилия подорвали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона во всем мире, — заявил прокурор США Пис. – Мы продолжим расследование и преследование тех, кто разжигает жестокую войну России в Украине, уклоняется от санкций и увековечивает теневую экономику транснационального отмывания денег».

Как утверждается, Орехов был совладельцем, главным исполнительным директором и управляющим директором Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), частной компании по торговле промышленным оборудованием и товарами, расположенной в Гамбурге, Германия. Другим владельцем NDA GmbH является Артем Усс, сын губернатора Красноярского края России. Кузургашева занимала должность главного исполнительного директора одной из подставных компаний схемы и работала в NDA GmbH под Ореховым. Используя NDA GmbH в качестве подставной компании, Орехов и Кузургашева получали у американских производителей военные технологии и технологии двойного назначения, в том числе передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, “интеллектуальных боеприпасах”, радарах, спутниках и других военных объектах космического базирования. Эти товары были отправлены российским конечным пользователям, в том числе подсанкционным компаниям – «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые обслуживали оборонный сектор России. Некоторые из тех же электронных компонентов, полученных по преступной схеме, были обнаружены в российских оружейных платформах, захваченных на поле боя в Украине.

Сообщается, что в 2019 году Орехов отправился в Соединенные Штаты, чтобы закупить детали, используемые в российском истребителе имени Сухого и американском истребителе-невидимке F-22 Raptor. Орехов и Усс также использовали NDA GmbH в качестве прикрытия для контрабанды сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям, включая российскую алюминиевую компанию, контролируемую олигархом, находящимся под санкциями, и крупнейший в мире нефтеперерабатывающий, газовый и нефтехимический конгломерат, базирующийся в Пекине (Китайская Народная Республика).

В случае вынесения обвинительного приговора обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы.