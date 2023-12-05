Минфин США внес в санкционный список компании, которые обвиняются в перевозке российской нефти

США ввели новые санкции в ответ на продолжающееся вторжение России в Украину. Эти санкции затронули три компании и три нефтяных танкера, связанных с нарушением установленного Западом ценового потолка на российскую нефть.

«Вместе с нашими партнерами по коалиции Соединенные Штаты привержены цели ограничения нефтяных доходов, которые Кремль может использовать для финансирования своей войны против Украины, сохраняя при этом поставки на мировой энергетический рынок», – говорится в заявлении Мэтью Миллера, официального представителя Госдепартамента.

В список попали две компании из ОАЭ и одна из Либерии, вместе с их танкерами, которые обвиняются в перевозке российской нефти по завышенным ценам. Американский Минфин заявил, что эти меры призваны ограничить нефтяные доходы России, сохраняя при этом стабильность на мировом энергетическом рынке.

Это не первая попытка США сдержать российский нефтяной экспорт: ранее были введены ограничения против пяти компаний из ОАЭ и Турции. В декабре прошлого года Евросоюз и страны G7 установили ценовой потолок на российскую нефть, который составил 60 долларов за баррель. В феврале были также ограничены цены на нефтепродукты. Несмотря на это, Россия продолжает активно торговать нефтью с теми странами, которые не присоединились к санкциям, передает Русская служба «Голоса Америки».