Мужчина покончил с собой, совершив поджог дома с помощью фейерверков

2 июля 2023 года коронером округа Сакраменто завершилось расследование трагического инцидента, который произошел 7-го февраля этого года с 38-летним Леваном Мухой в районе Елверты. Этот инцидент вызывает много вопросов и заслуживает внимания, особенно с учетом его необычной и печальной природы.

Исходя из официального медико-судебного заключения, которое находится в редакции “Славянского Сакраменто”, причиной смерти молодого мужчины стали “удушье от дыма и термические ожоги”. Эта информация соответствует отчетам пожарной службы Сакраменто, представители которой первыми прибыли на место трагедии.

“Его смерть была констатирована на месте. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти погибшего стало отравление дымом и термические травмы. Погибший устроил умышленный поджог. Расследование не выявило никаких доказательств убийства”, – сообщил коронер.

Причина смерти указана как самоубийство.

Далее сообщается, что очевидцы сообщили пожарным о странном поведении погибшего, который “бросал фейерверки в матрас и демонстрировал неадекватное поведение”. В ответ на это событие, представители шерифа Сакраменто были вызваны на место происшествия.

“Умершим оказался 38-летний мужчина, ранее злоупотреблявший наркотиками и страдающий параноидальным поведением… Департамент шерифа округа Сакраменто был вызван к дому умершего после того, как было замечено, что он бросал фейерверки в матрас и демонстрировал неадекватное поведение. По прибытии офицеры полиции заметили мужчину, который вошел в дом и находился внутри, пока не послышались множественные взрывы. Затем дом загорелся. Мужчина ненадолго вышел из задней части дома, прежде чем снова войти в горящее строение”, – говорится в сообщении официальным властей.

Стоит отметить, что тело Левана Мухи было предано земле на кладбище Quiet Haven Memorial Park, принадлежащем Славянской миссионерской церкви “Вифания”, где также были похоронен епископ Адам Бондарук, покончивший с собой в августе прошлого года. Здесь также покоится 24-летняя Юлиана Бабина, скончавшаяся в результате повешения.