Мужчина найден мертвым после противостояния и пожара в доме в Сакраменто

Молодой мужчина был найден мертвым 7 февраля в одном из районов Сакраменто после предположительного противостояния с полицией.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в пожарной службе округа Сакраменто, несколько пожарных расчетов выехало по вызову в район Елверта, где специалисты столкнулись с сильным пожаром в одноэтажном доме, расположенном в жилой зоне.

По сообщению пожарного департамента, прибывшие на место происшествия полицейские не могли войти в дом из-за сильного пожара, а также ввиду того, что запершийся внутри дома мужчина, по сообщениям, стрелял из огнестрельного оружия. Пожарным пришлось применить технику встречного пала, чтобы расчистить путь спасателям.

В итоге пожарным расчетам удалось пробиться сквозь пламя и потушить пожар, после чего в доме было обнаружено тело мужчины, устроившего поджег жилища.

Специалисты предполагают, что погибший находился под воздействием алкоголя или наркотиков. Также рассматривается вариант психического помешательства умершего.

Как удалось узнать в офисе коронера округа Сакраменто, в тот же день по тому же адресу скончался 38-летний Леван Муха.

На сайте GoFundMe есть просьба о помощи для некого Левана Мухи, который, как сообщается, “трагически погиб” 7 февраля этого года.

“Во вторник, 7 февраля, Леван погиб при пожаре в нашем семейном доме. Слова не могут описать, насколько разрушительна эта потеря для нашей семьи. Последние несколько недель Лева переживал духовную и душевную борьбу. У него было несколько пастырских посещений и визитов в больницу, где он пытался получить некоторые ответы и помочь справиться со своими тревожными мыслями и страхами. К сожалению, он не получил необходимой помощи и был досрочно выписан из больницы,” – говорится на GoFunMe.

Авторы данной публикации на GoFundMe, назвавшиеся Валентиной Душковой и Инессой Гадей, также сообщают, что в результате трагического происшествия был потерян дом и имущество семьи.

“Все погибло в том пожаре, унесшем жизнь Левы. Моим родителям придется перестроить и обставить дом, в котором моя семья жила последние 20 с лишним лет,” – говорится в опубликованной петиции.

По словам просителей, Левон был “прекрасным братом и имел доброе сердце”.

Авторы сообщения на краудфандинговом сайте просят неравнодушных помочь с расходами на похороны погибшего.

Коронер округа расследует причину смерти молодого мужчины. Сообщается также, что на месте происшествия был обнаружен труп собаки.

По информации правительства округа Сакраменто, дом, в котором произошло несчастье, принадлежит Михаилу и Галине Мухе.

Согласно информации, размещенной на сайте GoFundMe, Леван должен быть похоронен на кладбище Славянской миссионерской церкви “Вифания”.