Изменись или умри? Это вопрос статьи Алана Дойчмана, опубликованной в далёком 2005 году в журнале Fast Company. В буквальном смысле, что бы вы сделали? Шансы девять к одному, что люди предпочтут смерть.

На конференции, организованной IBM, группу экспертов мирового класса попросили разработать решения для одной из самых главных проблем: кризис в сфере медицинского обслуживания. На тот момент эта индустрия составляла 15% валового продукта США. От них ожидали какие-то новые научные открытия, которые вылечат самые серьёзные заболевания.

Вместо этого учёные сообщили, что «относительно небольшой процент населения потребляет подавляющую часть бюджета здравоохранения на болезни, которые очень хорошо известны и в основном являются поведенческими». То есть они болеют в результате личных решений о своём образе жизни (а не в результате экологических или генетических факторов, которые они не контролируют): слишком много курения, алкоголя, еды и стресса, а также недостаток физических упражнений.

Один из учёных привёл конкретный пример. На тот момент операцию по шунтированию сердца и чистку артерий делали около 600 000 человек в год. Чтобы избежать повторной операции – с риском умереть, – пациентам следовало перейти на более здоровый образ жизни. Тем не менее 9 из 10 пациентов «по каким-то причинам» продолжали себя убивать.

Далее автор цитирует Джона Коттера, пожалуй, самого известного эксперта в вопросах трансформации бизнеса. Необходимые изменения в бизнесе, даже под угрозой кризиса, как правило, не происходят, потому что «суть проблемы всегда в изменении поведения людей». И даже президенты корпораций сопротивляются зачастую вопреки своим собственным интересам. Факты, аналитика, статистика сами по себе не работают даже среди умных и образованных. Чтобы добиться каких-то изменений, нужно влиять через чувства и эмоции.

Эксперименты с сердечниками продемонстрировали, что страх умереть – очень плохой мотиватор. Никто не хочет постоянно думать о смерти или жить дольше в таком ужасном эмоциональном состоянии. Вместо этого группе из 333 пациентов объяснили, что они могут жить не только дольше, но и лучше. Они сели на правильную диету, бросили курить, страховая компания заплатила за диетологов, психологов, за уроки йоги, медитации и другие механизмы поддержки. В итоге 77% поменяли свой образ жизни, а страховая компания сэкономила десятки тысяч долларов на каждом пациенте.

И дело не только в эмоциях, потому что наши мозги работают на основе внутренней точки отсчёта. «Нейронаука считает, что каждая из наших концепций — долгосрочных концепций, которые структурируют то, как мы думаем, — реализуется в синапсах мозга. Концепции — это не то, что можно изменить, просто сообщив нам факт. Нам могут быть представлены факты, но чтобы мы могли их понять, они должны соответствовать тому, что уже находится в синапсах мозга. В противном случае факты как заходят, так и выходят. Мы их не слышим или не принимаем как факты. Или они сбивают нас с толку: зачем нам это сказали? И тогда мы ставим ярлык, что этот факт иррациональный, безумный или глупый». Поэтому либералы и консерваторы не понимают друг друга (напомню, что это было написано в 2005 году).

Как можно продолжать воспринимать новую информацию (и новые факты)? Нейронаука говорит о том, что у мозга от рождения есть способность учиться. Но этот механизм продолжает работать только, если им продолжают пользоваться. То есть «образованный человек», который не выучил ничего нового за последние 20–30 лет, будет точно так же не в состоянии воспринимать новую информацию, как и человек без диплома, который те же 20–30 лет не пополнял свои знания. И те, кто не тренируют свой мозг, имеют 50% шанс дойти до старческого маразма в возрасте 85 лет.

К чему я это? Переубедить фактами конченых трампистов, антиваксеров и прочих конспирологов практически невозможно. Но для всех остальных голых фактов и аргументов может быть недостаточно. И я наблюдал этот феномен неоднократно.

Дмитрий Абрамсон