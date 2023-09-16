Автор книги об Илоне Маске: «У него комплекс героя»

Писатель Уолтер Айзексон, опубликовавший биографию Илона Маска, рассказывает о том, что действительно произошло с атакой украинских дронов на Крым, был ли Starlink включен или выключен, и почему это стало сюрпризом для ВСУ, пишет Русская служба «Голоса Америки».

«Мальчишкой он читал комиксы про супергероев, спрятавшись в углу библиотеки, потому что другие дети не хотели с ним играть, и мечтал о том, как он будет спасать мир», – так резюмировал биограф Уолтер Айзексон свое понимание личности Илона Маска.



«У него комплекс героя. Когда Россия вторглась в Украину, он сразу же пришел на помощь. […] Украина, как часто говорил вице-премьер-министр Федоров, была бы раздавлена, если бы Starlink, SpaceX, и Маск не помогли с интернетом. Я думаю, он по-прежнему поддерживает Украину. Из разговоров с ним я также знаю, что, по его мнению, эта война продолжается уже довольно долго и, возможно, прекращение огня было бы полезно», – рассказал Уолтер Айзексон.



Но слова о непоколебимой поддержке Украины «супергероя Маска» были встречены скептически после появления истории о том, как миллиардер отключил Украине доступ к своему интернету Starlink накануне запланированной ВСУ атаки дронов на Крым:



«Когда украинские подводные беспилотники приблизились к российскому флоту в Севастополе, они потеряли связь и упали на берег без нанесения вреда», – цитирует отрывок из книги CNN.



После волны критики в прессе писатель заявил, что допустил ошибку и вообще неправильно понял слова бизнесмена.

«Он говорил мне, что не позволил им использовать Starlink, потому что это могло начать Третью мировую войну. Я допустил ошибку: я написал в книге, что он отрезал им интернет. Но фактически он подтвердил свое изначальное решение, что Starlink не будет включен на территории крымского полуострова. Я видел всю смс-переписку, потому что украинцы этого не знали. Той ночью, Маск принял решение не позволять использовать Starlink для этой атаки. Стоило выразить это другими словами», – пояснил писатель-биограф.

Сам Маск утверждает, что изначально не мог подключить Starlink на территории аннексированного Крыма из-за санкций. Но журналист Washington Post, который накануне брал интервью у Айзексона, даже после объяснений продолжал недоумевать: если интернета не было в Крыму, то почему украинцы на него рассчитывали?

Дэвид Игнатиус, журналист Washington Post, спросил: «Почему украинцы не знали, что Starlink заблокирован в Крыму, когда начали планировать атаку дронов? Они приложили много усилий к ее планированию, это было серьезное наступление, но оно было обречено на провал, учитывая позицию Маска. Почему украинцы так удивились, узнав, что в Крыму нет покрытия Starlink?» На что Уолтер Айзексон ответил, «что Маск держал в секрете, что не включил интернет в Крыму. И кстати, как вы, наверное, видели в книге, мне показывали все эти зашифрованные текстовые сообщения, потому что такая же ситуация в Донбассе. Маск решил не включать его в некоторых частях восточной Украины, потому что не хочет, чтобы он использовался в наступательных целях. Когда я спросил об этом самого Маска, он сослался н пользовательское соглашение».

В июне стало известно, что Министерство обороны США заключило контракт со SpaceX на покупку спутниковых услуг для Украины после того, как Маск заявил, что его компания не может бесконечно финансировать Starlink в Украине, поддержание которого, по его словам, обходится в 20 миллионов долларов в месяц, Об этом сообщало агентство Reuters.

«Маск говорил: почему я участвую в этой войне? Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабляться, смотреть фильмы на Netflix и играть в видеоигры. Я не хотел создавать что-то, что могло бы вызвать ядерную войну. Тогда я просто задал ему вопрос: ты говорил с Джейком Салливаном, советником по национальной безопасности, или с генералом Марком Милли из Объединенного комитета начальников штабов? Он разговаривал с ними и сказал, что “если они скажут мне что-то сделать, я это сделаю. Если бы я получил указание, я бы сделал”. Я считаю правильным, что он решил продать и передать полный контроль над определенным количеством оборудования и сервисами Starlink военным США, чтобы он больше не контролировал геозоны, не контролировал условия использования. Он также создал Starshield – «Звездный ЩИТ», который является военной версией Starlink. Это был его способ, выбраться из всего этого. Он сам не верил, что у него должно быть столько власти», – рассказал Айзексон.

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