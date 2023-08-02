В Сакраменто открылся узбекский ресторан

В Сакраменто основан первый ресторан, в котором подают блюда узбекской кухни.

Ресторан «Караван» открылся 16 июля этого года и, как заявляют основатели новой точки общественного питания, здесь подают халяльную пищу.

Ресторан «Караван» находится по адресу 7800 Sunrise Blvd., Suite 11, Citrus Heights, заведение начиналось как передвижной фургон с едой в одном из пригородов Сакраменто – Норт-Хайлендсе; теперь здесь подают шаурму, плов и другие блюда Центральной Азии.

Основателями заведения являются выходцы из Узбекистана, семейная пара Фархад и Азиза Соатовы. Сообщается, что у себя на родине Фархад работал следователем в правоохранительных органах, затем переехал в Нью-Йорк, а после – поселился с семьей в столице Калифорнии.

Собственники «Каравана» свидетельствуют о чрезвычайном успехе своего предприятия и в скором бушующем планируют открытие очередных точек общественного питания в районе Сакраменто.