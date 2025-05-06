В Москве отражена масштабная атака беспилотников: силы ПВО сбили свыше 100 дронов

В ночь на 6 мая средства противовоздушной обороны Министерства обороны РФ отразили масштабную атаку беспилотников на Москву и Московскую область. По официальным данным, было уничтожено свыше 100 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы с разных направлений.

Один из сбитых дронов упал в районе Каширского шоссе. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, обломки повредили жилое здание и магазин. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте падений работают специалисты экстренных служб, ведутся необходимые проверочные и восстановительные мероприятия.

В течение суток силы ПВО неоднократно фиксировали и уничтожали вражеские беспилотники, летевшие на Москву. Всего было отражено не менее пяти отдельных атак, в ходе которых сбивали по одному, двум и более дронов. Министерство обороны продолжает контролировать воздушное пространство в усиленном режиме.

Ранее официальные лица в Киеве выступили с предупреждением, адресованным посетителям парада 9 мая, что усилило опасения возможных атак в преддверии праздничных мероприятий.

По данным Минобороны, за последние сутки в разных регионах страны было сбито более 100 беспилотников, атаки зафиксированы в 11 субъектах РФ. В связи с угрозой временно приостанавливали работу более десяти аэропортов, включая Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.