В День России госсекретарь США Марко Рубио выступил с официальным заявлением, в котором поздравил граждан Российской Федерации с национальным праздником и выразил поддержку их стремлению к лучшему будущему.

«От имени американского народа я хочу поздравить народ России с Днём России», — говорится в заявлении, опубликованном Госдепартаментом.

Рубио отметил, что США остаются привержены поддержке российского народа и выразил надежду на конструктивный диалог между Вашингтоном и Москвой. Он также подчеркнул стремление Соединённых Штатов к прочному миру между Россией и Украиной, отметив, что мирное урегулирование конфликта позволит наладить более взаимовыгодные отношения между двумя странами.

Заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряжённости между Россией и Западом, а также продолжающихся международных усилий по прекращению войны в Украине.