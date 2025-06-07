Американский гражданин Джозеф Татер, ранее задержанный в столице России и помещённый в психиатрическую клинику по решению суда, покинул территорию Российской Федерации. Об этом сообщили в российских правоохранительных органах.

Татер был задержан 12 августа 2024 года в одном из московских отелей после сообщения о его агрессивном поведении и отказе подчиниться требованиям полиции. По данным следствия, уже в отделе он ударил сотрудницу правоохранительных органов. В отношении американца было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, суд назначил Татеру 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Позже он был госпитализирован в московскую психиатрическую клинику, где врачи диагностировали у него признаки психического расстройства, включая бред преследования и повышенную агрессию. Госпитализация была проведена в принудительном порядке.

Представители Госдепартамента США подтверждали, что знают о задержании Татера и добивались консульского доступа к нему. Адвокаты американца заявляли о попытках властей удержать его под стражей и оспаривали законность обвинений.

После прохождения лечения Татер был выписан и покинул Россию. О его дальнейшем местонахождении и статусе пока не сообщается.