В преддверии празднования Дня Победы Москва столкнулась с серьёзными трудностями в работе транспорта и связи. Центр города и прилегающие улицы оказались в плотных заторах из-за перекрытий, связанных с финальной репетицией парада. Общественный транспорт также работает нестабильно: схемы движения автобусов и троллейбусов изменены, а интервалы между поездами метро на ряде линий увеличились, что вызвало неудобства у жителей и гостей столицы.

На фоне этих затруднений серьёзные перебои наблюдаются и в московских аэропортах. Хотя в ночь на 8 мая зафиксировано минимум атак беспилотников, свыше ста авиарейсов были либо отменены, либо задержаны. Некоторые пассажиры вынуждены находиться в терминалах уже второй день. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в аэропорту «Внуково», где авиакомпания Turkish Airlines аннулировала почти все рейсы.

Также жители столицы жалуются на сбои в мобильной связи и доступе к интернету, особенно в районах, близких к Красной площади и другим местам проведения праздничных мероприятий. Операторы объясняют возникшие проблемы временными ограничениями и усиленными мерами безопасности, действующими накануне 9 мая.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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