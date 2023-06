Сенат США рассматривает проект создания беспрецедентного международного судебного органа, который, совместно с МУС и судами разных стран, привлечет к ответственности виновников в военных преступлениях России в Украине, сообщает VOA.

Прошедшие в среду, 31 мая в Комитете по международным отношениям Сената США слушания, которые глава этого комитета, сенатор Роберт Менендес (Robert Menendez) охарактеризовал как «одни из самых успешных за последнее время», со временем, возможно даже назовут историческими.

«Война в Украине – это кошмар, которому нет равных, – подчеркнул Менендес, приводя свидетельства международных организаций, – российские силы оккупировали правительственные здания, сельские школы, ангары аэропортов, все, что они могли найти, и превратили их в импровизированные камеры пыток, где избивали, убивали электрическим током и уродовали людей, угрожали украинским детям, насиловали украинских женщин и девочек, казнили украинских граждан без суда и следствия, морили голодом и жаждой невинных украинских мирных жителей от Бучи и Херсона до Мариуполя».

Генеральный прокурор Украины уже зарегистрировал более 88 000 предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности.

По словам сенатора Менендеса, «Путин и его подопечные не должны уйти от ответственности».

На этих слушаниях посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак (Beth Van Schaack, Ambassador-at-Large for Global Criminal Justice, U.S. Department of State) предоставила сенаторам детальный отчет о тех усилиях, которые предпринимает Администрация по организации «будущего международного трибунала над Россией и россиянами, организаторами и исполнителями агрессии против Украины, а также виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности».