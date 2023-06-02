Калифорния достигнет 100% производства чистой энергии к 2045 году

Находясь в Ричмонде, губернатор Гэвин Ньюсом обновляет путевую карту к чистому энергетическому будущему Калифорнии.

Находясь в Ричмонде, на презентации компании Moxion Power, производящей генераторы с нулевым уровнем выбросов для коммерческого и промышленного применения, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о масштабном плане строительства сети электроэнергии будущего в штате. Глава штата представил план перехода Калифорнии к чистой энергии, показывая, как Калифорния достигнет 100-процентного потребления чистой электроэнергии к 2045 году, при этом сохраняя доступность стоимости и максимизируя энергоснабжение в процессе этого перехода.

“Калифорния доказала, что у нас есть видение, и это видение осуществимо. Мы должны скорее обеспечить Калифорнии чистой, надежной и доступной электроэнергией, необходимой для нашего будущего”, – сказал Ньюсом.

В Ричмонде губернатор Ньюсом подчеркнул видение, которое будет включать сотни новых солнечных, ветровых, аккумуляторных хранилищ и других чистых энергетических проектов. Он также отметил роль технологий в этой современной электрической сети, позволяющей пользователям поставлять электроэнергию в сеть, которую они накопили в своих батареях без выбросов и других устройствах.

“Изменение климата подталкивает нас к срочным действиям – более жаркие температуры, многочисленные пожары, угроза наводнений и увеличение уровня моря. Калифорния уже испытывает последствия этих изменений, поэтому нам нужно действовать быстро и энергично, чтобы снизить выбросы парниковых газов и перейти на чистую энергию”, – заявил губернатор.

Калифорния является лидером в революции чистой энергетики. По словам губернатора, штат превысил свои амбициозные цели в области получения возобновляемой энергии, достигнув при этом 33 процентов производства чистой электроэнергии.

“Теперь мы движемся дальше, стремясь достичь 60% до 2030 года и 100% до 2045 года. Это амбициозная задача, но Калифорния готова принять вызов”, – заключил Ньюсом.