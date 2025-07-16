Президент России Владимир Путин не собирается сворачивать военную кампанию в Украине и рассчитывает добиться переговоров на собственных условиях, несмотря на заявления Дональда Трампа о новых санкциях и поставках вооружений. Об этом сообщают три источника, близкие к Кремлю, передаёт Reuters.

По их словам, Путин считает, что российская экономика и армия способны выдержать любое дополнительное давление со стороны Запада. Более того, в условиях успешного продвижения войск на фронте, Москва может расширить свои территориальные амбиции.

Днем ранее, на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп анонсировал новую оборонную инициативу: современные американские вооружения, включая системы ПВО Patriot, ракеты и боеприпасы, будут переданы Украине за счёт европейских союзников. США, по словам Трампа, займутся логистикой и производством, но «больше не будут платить». Он подчеркнул, что страны Европы — Германия, Великобритания, Канада, Нидерланды, Финляндия, Дания, Швеция и Норвегия — уже готовы к финансированию поставок.

Трамп выразил недовольство затягиванием переговорного процесса и предупредил, что если в течение двух недель не будет достигнуто соглашение с Россией, Вашингтон введёт «вторичные тарифы» в размере 60%. Он также заявил, что удары России по гражданской инфраструктуре являются «варварством», и подчеркнул, что США по-прежнему предпочитают дипломатическое решение конфликта.

«Это не моя война, это война Байдена. Но если Путин слушает — он должен понять: сейчас самое время серьёзно подойти к переговорам», — отметил американский президент.

Между тем, сообщается, что Дональд Трамп в закрытых разговорах призывал Украину усилить удары по территории России. По данным осведомлённых источников, он даже поинтересовался у Владимира Зеленского, сможет ли Украина нанести удар по Москве в случае получения дальнобойного вооружения от США.